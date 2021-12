Francuski reprezentativac i nogometaš Paris Saint-Germaina Killian Mbape u siječnju ipak neće napustiti pariški klub i prijeći u Real Madrid, objavio je CNN.

O Francuzu se već dugo nagađa da prelazi u Real i da bi se to moglo dogoditi već u siječnju, no Mbappe je to demantirao u izjavi za CNN.

"Apsolutno sam siguran da ću ovu sezonu završiti u svom sadašnjem klubu. Dat ću sve od sebe da osvojim Ligu prvaka, prvenstvo i Kup. I da donesem radost navijačima, jer oni to zaslužuju", rekao je Mbappe.

'Važno mi je da PSG pobijedi Real'

Ugovor 23-godišnjem napadaču s PSG-om istječe u lipnju 2022. godine, a nije krio mogućnost promjene sredine nakon isteka ugovora. Jedinu konkretnu ponudu zasad poslao je Real u iznosu od 188 milijuna dolara, no Parižani su tu ponudu ocijenili nedostatnom.

"Ne razmišljam o tome hoću li sljedeće sezone igrati za Real, jedino mi je bitno da je PSG u veljači pobijedi Real u osmini finala Lige prvaka", rekao je Francuz. "Sretan sam što ostajem. Pariz je moj grad. Ja sam Francuz. Želim pobijediti sve ove sezone", poručio je.

PSG nikada nije osvojio Ligu prvaka, a svoje jedino finale odigrali su i izgubili 2020. godine.