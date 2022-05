Trakavica oko odlaska/ostanka Mbappéa u PSG-u trajala je mjesecima, a sada je napokon riješena. Nakon što dugo nije bilo jasno u kojem će klubu nastaviti karijeru, sjajni francuski napadač Kylian Mbappé (23) odlučio je da će potpisati novi ugovor s PSG-om i ostati na Parku prinčeva.

Mbappé se dugo povezivao s odlaskom u Real Madrid, za kojega je mogao potpisati kao slobodan igrač, čak je izgledalo i da je taj posao završen, no ipak je u zadnji čas došlo do velikog preokreta i on bi trebao u subotu, nakon PSG-ove posljednje utakmice sezone objaviti da ostaje u Parizu.

Danas je na konferenciji za novinare pričao o svojim razlozima ostanka te je istaknuo da i dalje voli Real. Nije isključio odlazak u Španjolsku, ali ne zna se kada.

Vrijeme za trošenje

A Real se već okrenuo drugim rješenjima. S obzirom na to da Mbappé ne dolazi, Kraljevski klub ima nešto "ušteđevine" za druga pojačanja. Marca ističe kako je Real planirao potrošiti 200 milijuna eura na Mbappéa i njegov ugovor, a sada imaju tu cifru za nova pojačanja.

Popularni španjolski list ističe kako Real ima dvije alternative za napad. Prva opcija je Rafael Leao, krilni napadač Milana koji iza sebe ima fantastičnu sezonu. Osvojio je Serie A s Milanom, a u 42 utakmice u svim natjecanjima postigao je 14 pogodaka i podijelio 12 asistencija.

Drugi izbor je Darwin Nunez, urugvajski napadač koji žari u dresu Benfice. On je pak u 41 utakmicu postigao nevjerojatnih 34 pogodaka u dresu portugalskog velikana. U veznoj liniji bi se pak voljelo pojačati Monacovim Aurelianom Tschouamenijem, koji se ove sezone istaknuo kao jedan od najboljih pojedinaca francuskog kluba.