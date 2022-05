Kylian Mbappé i predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi održali su konferenciju za novinare na kojoj su pričali o ostanku francuskog napadača u redovima pariškog kluba.

Trakavica oko odlaska/ostanka Mbappéa u PSG-u trajala je mjesecima, a sada je napokon riješena. Nakon što dugo nije bilo jasno u kojem će klubu nastaviti karijeru, sjajni francuski napadač Kylian Mbappé (23) odlučio je da će potpisati novi ugovor s PSG-om i ostati na Parku prinčeva.

Mbappé se dugo povezivao s odlaskom u Real Madrid, za kojega je mogao potpisati kao slobodan igrač, čak je izgledalo i da je taj posao završen, no ipak je u zadnji čas došlo do velikog preokreta i on bi trebao u subotu, nakon PSG-ove posljednje utakmice sezone objaviti da ostaje u Parizu.

Nevjerojatni uvjeti

Eurosport je u petak objavio PSG je Mbappéu ponudio 300 milijuna eura samo kao bonus za potpis ugovora i plaću u iznosu od 100 milijuna eura neto godišnje, što je nevjerojatna svota kojoj ni bogati Real ne može parirati. Navodno su mu Parižani ponudili i velike ovlasti u klubu tako da će moći odlučivati o treneru i transfer politici, što nikada ne bi dobio u Realu.

Sada se oglasio i sam nogometaš, koji se obratio i razočaranim navijačima Reala koji su ga očekivali na Santiago Bernabeuu.

"Bila je to teška odluka. Htio sam uzeti vremena i donijeti najbolju moguću odluku, to je bio moj izbor. Ja sam svoju odluku donio još prošlo tjedan, ali je klub htio da to bude iznenađenje", počeo je napadač Francuske.

'Sanjam dres Reala'

"Imam jako puno poštovanja prema Real Madridu i Florentinu Perezu. Oni su napravili sve kako bi me usrećili. Zato sam ga i osobno nazvao, imamo jako dobar odnos. Što se tiče Reala, ne znam što će se dogoditi u budućnosti. Svi znaju da sam htio otići prošlo ljeto, ali stvari se mijenjaju. Kontekst je sada potpuno drugačiji", nastavio je.

Istaknuo je da ne zna gdje će igrati za tri godine te kako su i Real i PSG klubovi koji ne trebaju nikoga uvjeravati da dođe, jer su to veliki klubovi.

"Poruka navijačima Reala? Hvala im što su me prihvatili kao jednog od svojih. Razumijem njihovo razočaranje. Uvijek sam sanjao da nosim dres Reala, ali htio bi ostati u svojoj zemlji, barem još neko vrijeme. Ja sam Francuz i želim tu ostati. Mjesecima smo pričali o sportskom projektu u PSG-u, satima o imidžu kluba. Novac nije bio prvi na listi", zaključio je.

Predsjednik PSG-a je dodao kako bi Real mogao dati veću plaću Mbappéu, ali da novac nije bio najvažniji.