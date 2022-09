PSG je sjajno krenuo u novu sezonu s novim trenerom na klupi i nevjerojatnim napadačkim trojcem. No, često se nije pričalo o njihovim dobrim predstavama, već o sukobima u momčadi, bahatosti najvećih zvijezda i slično. A najčešće je među bahatim zvijezdama - Kylian Mbappé.

Mnogi su očekivali da će francuski napadač ovog ljeta preseliti u Real Madrid, ali je nogometaš sve šokirao i ostao u PSG-u, no to nije bio nimalo jeftin posao za pariški klub. Pred Mbappéa su stavili nevjerojatne novce i uvjete te ga praktički učinili većim od kluba. Očito je to udarilo Mbappéa u glavu, koji iz dana u dan šokira sve navijače svojim ponašanjem.

On je fantastičan igrač, ali njegovi potezi van terena u posljednje vrijeme čine ga jednim od najomraženijih nogometaša svijeta.

Novi ispad

Sada se Mbappé ponovno našao u centru pažnje, a posljednji ispad imao je na konferenciji za novinare prije utakmice Lige prvaka protiv Juventusa. Naime, proteklog vikenda nogometaši PSG-a putovali su na gostovanje u Nantes avionom, što je razbjesnilo francusku javnost. Predsjednik Francuske, Emmanuel Macron, zamolio je sve u zemlji da ograniče upotrebu zagrijavanja, no to PSG ne dira.

Oni putuju avionom na bilo koje gostovanje, pa makar i ono najbliže. Novinari su na presici upitali Mbappéa hoće li nogometaši PSG-a ubuduće putovati brzim vlakom ili pak autobusom, a reakcija bahatog nogometaša sve je šokirala.

On se počeo grohotom smijati na pitanje novinara, a čini se kako je u svemu imao i podršku trenera Galtiera. Njih očito nije briga za upite Prvog čovjeka Francuske, a ni za okoliš…