Kylian Mbappé ovo će se ljeto priključiti Real Madridu u besplatnome transferu. Najdulja transfer saga napokon je završila u ponedjeljak kad je potvrđen Francuzov dolazak u Madrid.

Francuski napadač trenutno se nalazi na pripremama Francuske za nadolazeće Euro. Uoči prijateljske utakmice s Luksemburgom pred press konferencijom Mbappé je otvorio dušu i progovorio o svojim narušenim odnosima s čelnicima PSG-a

"Nisam bio nesretan u PSG-u, to bi bila pljuska ljudima koji su me branili, uvijek sam bio sretan", započeo je Francuz

"Ali neke stvari su me činile nesretnim, no igrač poput mene to nije mogao pokazati jer sam ja lider pa sam nastojao biti što pozitivniji. Trener, igrači i djelatnici kluba su me podržavali, a to bilo bi loše doći i jadikovati i reći da sam nesretan, ali neke stvari i ljudi su me učinili nesretnim."

Naime javna je tajna da je prošle sezone Mbappé bio u sukobu s predsjednikom kluba Nasserom Al-Khelaifijem oko produžetka ugovora s Parižanima

Francuski napadač otkrio je kako su mu u klubu rekli da uopće neće igrati u svojoj posljednjoj sezoni te da se za drugačiji rasplet treba zahvaliti treneru Luisu Enriqueu i sportskome direktoru Luisu Camposu:

"Oni [klub] su mi rekli da neću igrati, rekli su mi u lice, rekli su mi nasilno. Luis Enrique i Luis Campos su me spasili, bez njih ne bih više kročio na teren."

"Samo to što sam igrao bilo je veliki ponos, ali sigurno je da se sljedeće godine neću zadovoljiti takvom godinom.", zaključila je francuska zvijezda.