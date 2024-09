Mato Neretljak dobio otkaz, a trebala je to biti 'najbolja suradnja u hrvatskom nogometu'

Mato Neretljak više nije trener NK Zrinski Osječkog, objavio je Dalmatinski portal.

Neretljak je otpušten zbog lošeg ulaska u sezonu u kojemu u prvih sedam kola osvojio samo tri boda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zrinski se do kraja prošle sezone borio za ulazak u prvu ligu, no na kraju je prvo mjesto i plasman u najviši rang pripalo Šibeniku.

Neretljak, bivši igrač Osijeka i Hajduka preuzeo je drugoligaša nakon što je zadnji put vodio Rudeš, još jedan klub koji se ove sezone natječe u 1. NL.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kontroverzni predsjednik Zrinskog Ivan Komak njegov je dolazak predstavio oduševljeno.

"Molio sam se Bogu da mi pomogne pronaći pravo rješenje, i poslao mi je Matu! U dva sata popodne smo se prvi put čuli, on je slučajno putovao prema Slavoniji, sastali smo se u sedam navečer, rekao sam mu javiti sutradan, ali sam mu javio prije nego je izišao iz grada, osjetio sam da je to to. Kroz razgovor smo vidjeli da možemo surađivati, uvjeren sam da će ovo biti najbolja suradnja u hrvatskom nogometu", rekao je Komak, a sada se ispostavilo da je ta suradnja trajala samo tri kola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa