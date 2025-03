Matjaž Kek za Net.hr: 'Koliko sam ja samo puta bio lud odmah nakon utakmice'

Matjaž Kek, aktualni izbornik slovenske nogometne reprezentacije, opet nam se javio nakon što je za portal Net.hr dao veliki intervju prošli petak. Sad nam gospodin Kek komentira derbi Dinama i Hajduka, lošiju partiju Rijeke u Gorici, važnosti derbija, rivalstvima, emociji u derbijima, Ristovskom, Galešiću i Lučiću...

"Derbi Dinama i Hajduka (2-2) je bio derbi, a derbi k'o derbi. Slažem se s Jeličićem, nedostaje tu pojedinačne kvalitete, nedostaje malo vica u igri, nedostaje koji baš dobar potez, ali derbi su rijetko kada bili lijepi. Na kraju, kad zabiješ gol u 91. minuti u Maksimiru Dinamu moraš biti zadovoljan s bodom, ali jasno je da je Dinamo još korak dalje od obrane naslova, jer je ta razlika ostala. Istina, do kraja je još dosta, slažem se i da će Rijeka gubiti bodove, samo je pitanje može li ovakav Dinamo ući u jednu seriju koja bi mu garantirala da se može vratiti u šansu za preuzimanje vodstva u poretku", priča za Net.hr Matjaž Kek.

Rijeka u Gorici u 90. minuta nije šutnula u okvir gol...

"Bilo nas je svakakvih trenera koji smo vodili Rijeku i uvijek ista priča u Gorici. Gorica je izuzetno organizirana momčad, Carević je to izuzetno posložio, uvijek je motiv tu jako veliki, Gorica je težak teren i za jedne i za druge. Poslije velikog pražnjenja u utakmicama protiv Dinama i Hajduka možda čak i stoji rečenica Radomira Đalovića da nisu izgubili, a taj rezultat iz maksimirskog derbija potvrdilo je da je ostalo sve isto u SuperSport HNL-u."

Vratimo se derbiju u Maksimiru. Stefana Ristovskog jako kritiziraju iako je on borac i emotivac, kako Kek to komentira?

"Teško je sad sa strane ovako pričati kakva je atmosfera. Vidi se jedna izuzetna nervoza, vidi se i ta reakcija poslije utakmice, to su sve situacije koje dokazuju koliko je igračima ta utakmica bila bitna i važna i neke reakcije se sigurno ne bi dogodile u nekoj mirnijoj atmosferi i boljoj situaciji ne bi dogodile, to je moje mišljenje. Jasno da kad neto napravi dva kartona u tako kratkom vremenu, s toliko iskustva, da to nije dobro i tu je ostavio Ristovski momčad na cjedilu. To je i on javnosti rekao i ispričao se i Dinamu je jako jako teško onda da izdrži taj pritisak Hajduka".

Ivan Lučić dobio je nezgodan udarac od Galešića kojem prijeti suspenzija i to radikalna od čak 12 utakmica, kako Matjaž Kek vidi tu situaciju?

"Neću komentirati reakcije igrača poslije utakmice jer najprije moram krenuti od sebe, pa koliko sam ja samo puta bio lud odmah par sekundi nakon utakmice. To su neke emocije koje je nama iz fotelje koji nismo igrali utakmicu teško razumijeti, zato ne bi o tome raspravljao, međutim stvarno je gadno izgledao start Galešića. Dobro, vidi se da je Galešićeva namjera bila ići na loptu, ali u toj visini noga i kako je ta krv potekla i to sve skupa, jako je ružno izgledalo. Smatram kako je VAR apsolutno opravdano reagirao, da je to dokaz koliko je VAR u nekim momentima potreban. E sad kazna, to je stvar nekih organa koji za to moraju preuzeti odgovornost, ali bila je to jako ružna scena i puno je toga sad u zadnje vrijeme u tom nogometu. Treba u nekim trenucima malo razmisliti, iako je to sve rezultat želje doći do lopte, ali treba razmišljati i o posljedicama koje bi u ovakvoj situaciji mogle biti dosta kobne", tvrdi Matjaž Kek.

Kad je Kek bio trener Rijeke i vodio momčad baš u ovakvim derbijima osjetio je rivalstvo Rijeke i Hajduka koji je nerijetko veći od rivalstva Dinama i Hajduka.

"Danas s tog odstojanja normalno da razmišljaš malo drugačije, bar ja razmišljam malo pametnije. Derbiji daju štih ligi, natjecanju. Bez derbija bi to sve skupa bilo puno puta i kamilica. Derbiji donose uzbuđenja, o derbijima se piše danima prije i poslije utakmice, na tekmu se ide isto tako zbog rivalstva, zbog svega što predstavlja nogomet kao sport i što derbiji predstavljaju. Nogometni derbiji su drugačiji, posebni, jači, emotivniji, to je jedna druga priča, ali nije to samo u nogometu nego u svakom sportu. Normalno da su te tenzije s navijačke strane onda puno puno više, pa samo idite od sebe koliko ste vi puta razmišljali, pisali, pričali i raspravljali i ovom derbiju Dinama i Hajduka koji je bio jedan od ključnih u ovom dijelu sezone za poredak na tablici. Ja sam volio igrati strahovito te derbije, naročito protiv Hajduka jer to su utakmice koje nose nešto više. Ne trebaš ti nekakvog motiva za igrače, treba prije malo i smirivati i sve to skupa i to se uvijek igralo u nekim dobrim atmosferama. Nekad se i prijeđe granica zdravog razuma i sve to skupa, ali bolje igrati pred 30 000 ljudi na Poljudu nego negdje pred 500 ljudi. Zato se to i trenira, zato se i igra, za to se i živi. Svi derbiji se moraju poštivati, a izuzetno je bitno da se poštuje to na igralištu i izvan njega. Rivaliteta mora biti, bez toga u sportu bilo bi dosadno, barem meni".

U Sloveniji postoji derbi Maribora i Olimpije.

"Da, to je tekma koja isto nosi nešto više, tenzije, uzbuđenja, koja diže adrenalin, to su utakmice koje se pamte, u kojima se pobjednici pamte po dobrom, a onaj tko izgubi nosi to razočaranje u sebi. Tako je to kod navijača, kod igrača, a fluktacija igrača koja je strahovita malo je smanjila važnost tih dvoboja. Ima igrača, ne znam da li su svi u Dinamu i Hajduku primjerice, osjetili važnost tog derbija, rivaliteta koji se nosi tradicijama, iz rida u rod, iz generacije u generaciju. Bez derbija bi meni to sve skupa bilo bez veze. Ne podcjenjujem nikog drugog, ali ja to tako gledam", zaključio je Matjaž Kek.

