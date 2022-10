Izbornik slovenske reprezentacije, Matjaž Kek, sudjelovao je u kvizu Sport Kluba, "Rizik ili oprez", kod autora i voditelja Krešimira Karačića, otkrio je kako se možda planira vratiti u Prvu HNL.

Kek je dobio pitanje voditelja planira li se vratiti u hrvatski nogomet, a ovo je bio njegov odgovor.

“Moram stvarno reći da je taj odnos na vrlo visokom nivou, da je to obostrano poštovanje, ogromno je meni dao hrvatski nogomet. Možda sam i ja nešto ostavio hrvatskom nogometu. Naravno da ti je drago kad se ovakvi klubovi raspituju za tebe, ali ja imam sad ugovor sa Slovenskim savezom do 2024. i bio bih najsretniji kad bih uspio završiti taj dogovor koji sam sklopio s njima. Ali uvijek je Hrvatska ta zemlja u kojoj dugo živim i sve to skupa i dio godine sam uvijek u Hrvatskoj. Ja se nadam da ću se jednom vratiti, bilo bi mi drago”, otkrio je Kek na kvizu "Rizik ili oprez".

Kek sa Slovenijom nije uspio izboriti Europsko prvenstvo prošle godine niti je uspio upasti na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Kataru. Učinak na klupi Slovenije mu je 15 pobjeda, 13 remija i 10 poraza.