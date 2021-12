Stalno se Mateo Kovačić spominje u kontekstu nasljednka Luke Modrića. Tu je tezu imao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, a nedavno je o Kovi tako govorio i Nikola Jurčević.

Kovačić je u intervjuu za Novu TV i sam progovorio o tim navodima, a osvrnuo se i na svoj odnos s kapetanom Vatrenih.

"Nije lako zamijeniti Luku, on je postavio ljestvicu jako visoko i to će malo tko, ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu dostići to što je on uspio. Spreman sam da dam ono najbolje što mogu za reprezentaciju tako da jednog dana kada Luka ode bit će novih igrača, mladih koji već dolaze, tako da njega nadomjestiti neće biti lako, ali svaki igrač mora dati 20 ili 30 posto više da bi se Lukin odlazak olakšali'', rekao je Kovačić.

"Stalno komuniciram s njim (Lukom Modrićem op.a.). Nadam se da će igrati što više jer znam kako živi nogomet, koliko je profesionalan i koliko voli nogomet. Ne bih se čudio da bude na ovoj razini još najmanje dvije do tri godine."

'Teško će biti obraniti titulu viceprvaka'

Kovačić je govorio i o trenutnom stanju u reprezentaciji.

"Mislio sam da ćemo imati problem nakon Rusije i da će se biti teško vratiti na razinu u kojoj smo bilo tada, ali gledajući ove mlade igrače i gledajući nas u zadnjih godinu dana, stvarno smo dosta napredovali i mislim da Hrvatska se ne treba bojati da nećemo imati uspjehe koje smo imali do sada", rekao je Kovačić pa dodao:

"Bit će teško obraniti titulu svjetskog viceprvaka. Prvenstvo nije jednostavno, ali u Rusiji smo već pokazali da uz zajedništvo, dobru igru i uz ono što se dogovorimo da možemo dostići velike rezultate. Nadam se da ćemo to isto ponoviti i u Kataru. Nije me iznenadilo što je izbornik Dalić produžio ugovor. Mislim da radi sjajan posao i na Euru smo pokazali da smo odlična momčad, zaslužio je to i mislim da će biti tu još dugo godina", rekao je, između ostalog, Kovačić.