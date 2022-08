Hrvatski trener Igor Tudor u središtu je zanimanja francuskih medija zbog svog strogog pristupa treninzima, zahtjevnim metodama, kao i obraćanju na treninzima prema svojim igračima u Marseilleu, klubu u koji je nedavno tek došao i preuzeo trenersko vođenje prve momčadi.

Ugodan van terena, na terenu drugi čovjek

La Provence prije nekoliko je dana pisala da je hrvatski trener ugodan i ljubazan izvan terena, ali da se promijeni čim zakorači na travnjak te da se igračima ne sviđa što često na treninzima viče na njih i unosi im se u lice.

Zbog toga su neki nogometaši tražili sastanak s Upravom, na kojemu je najveća zvijezda Dimitri Payet pozvao na "smirivanje tenzija".

Novi sukob

Jučer je otkriveno i da je Matteo Guendouzi, 23-godišnji veznjak, imao sukob s Tudorom na poluvremenu prijateljske utakmice protiv Milana. Nakon svađe Guendouzi je otišao sa stadiona.

Čini se, stoga, da se nakon sastanka koji je bio okarakteriziran kao uspješan, ništa nije promijenilo jer je ugledni L'Equipe objavio da se s Tudorom sukobio mladi 23-godišnji veznjak. Tudor i Guendouzi su navodno imali "živahnu svađu" u poluvremenu prijateljske utakmice s Milanom.

Marseille je na svojoj službenoj klupskoj stranici sada objavio video od 37 minuta na kojem su zabilježene situacije od prvog Tudorovog treninga pa sve do posljednje pripremne utakmice. Video možete vidjeti - OVDJE.

'Kad smo na terenu, nema smijeha'

Klub je video opisao kao "pripremu i metode Igora Tudora", a on sadrži snimke iz perioda od kad je Igor Tudor došao u klub, pa sve do pripremnog sraza s Milanom, kako su to na web stranici istaknuli.

O Tudoru je progovorio i nogometaš Valentin Rongier.

"Trener Tudor voli da se zna red i da je sve ozbiljno. Kad smo na terenu, nema smijeha. On je tip koji želi da sve bude kako je zamislio, s velikim intenzitetom. I ne, on nije tiranin", prenose francuski mediji njegovu izjavu.

Inače, ranije ovog tjedna Francuzi su pisali, prenosili dojam jednog od stalnih posjetitelja trening kampa Marseillea.

"Taj čovjek je lud. Morate vidjeti kako se obraća igračima", rekao je nedavno novinaru Le Provencea izvor iz Marseillea.

Igrači su navodno nezadovoljni prenapornim fizičkim pripremama, treninzima u sedam navečer te zbunjeni statusom Senegalca Dienga, kojeg je Tudor otpisao iako se čini idealnim za njegov stil igre.