NK Osijek doveo je prvo pojačanje u ljetnome prijelaznome roku. Na Opus Arenu stigao je Marko Soldo iz Dinama. Mladi reprezentativac U21 prošle je godine igrao za Goricu i ovo bi mu trebala biti prekretnica u karijeri.

Dvadesetogodišnjak je oduševljen dolaskom u Osijek, prenose Sportske Novosti:

"Kada je došao poziv iz Osijeka, shvatio sam da je to ovoga trenutka najbolja opcija koju sam imao. Osjećaj po dolasku je fantastičan, za mene je ovo svakako jedno novo iskustvo i pravi izazov, neupitno i puno veća razina nego dosad. Značajno su veća i očekivanja, isto tako i odgovornost svakog igrača pa tako i mene, stoga ću i ja na terenu morati biti najbolji što znam i mogu. Spreman sam to pokazati, potvrditi igračke kvalitete i jedva čekam da sve krene. Ovdje sam zatekao najbolje uvjete koje jedan igrač može imati u Hrvatskoj i veselim se što ću raditi na toj razini jer sam i sam pravi profesionalac. Za mladog nogometaša koji želi raditi i napraviti iskorak to je idealna situacija"

Osim toga rekao je kako mu nije problem za Osijek isprobati i duge pozicije osim klasične 'šestice':

"Šestica mi je optimalno radno mjesto na terenu, u veznoj liniji. U toj ulozi zadnjeg veznog se najbolje osjećam. No, ako trener bude od mene tražio da zaigram i na nekoj drugoj poziciji, neće mi biti problem, nije bio ni do sada. Uvijek Osijek izaziva određeni respekt kod nas koji smo do sada igrali protiv njega, bilo je uvijek pravo zadovoljstvo na terenu se suprotstaviti Bijelo-plavima, a sada će mi biti još i veće igrajući za jedan od najboljih hrvatskih klubova. Imam više od 50 službenih utakmica u HNL-u, u svom godištu mogu reći da sam među dva, tri igrača koji su redovito nastupali. Nastojat ću ostati u krugu reprezentativaca i boriti se konstantno za prvih jedanaest, baš kao i u svom sadašnjem klubu"

Mladi veznjak iz Ljubuškog započeo je karijeru u Širokome Brijegu. Prije četiri godine stigao je u Dinamo, ali je dvije sezone proveo na posudbi u Šibeniku i Gorici. Sada će svoju karijeru nastaviti graditi na Opus Areni.