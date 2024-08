Livaja: 'Ispadalo se i od gorih ekipa, nije prvi put da nam se ovo događa...'

Nogometaši splitskog Hajduka svoj nastup u kvalifikacijama Konferencijske lige završili su 0-1 (0-1) domaćim porazom od slovačkog Ružomberoka u uzvratnom susretu 3. pretkola.

Kako je prva utakmica prije tjedan dana u Slovačkoj završila bez pogodaka, Ružomberoku je jedan pogodak bio dovoljan za prolaz. A taj gol nije zabio nitko od igrača Ružomberoka već je Zvonimir Šarlija u samom otvaranju dvoboja, u 5. minuti, nespretnom reakcijom zatresao vlastitu mrežu.

I u najavi utakmice bilo je naglašeno kako je Ružomberok najopasniji nakon udaraca iz kuta, a upravo nakon kornera gosti su i došli do gola. Nakon što je njihov napadač bio najviši u skoku, lopta je pala u peterac gdje je Šarlija pokušao izbiti loptu, ali ju je zahvatio na način da je ona završila u samom kutu gola. Hajduk je do kraja prvog poluvremena stvorio nekoliko odličnih prilika, ali ni Pukštas ni Livaja niti Banda nisu znali pronaći put lopti do mreže iza Fruhwalda. U drugom poluvremenu Ružomberok se povukao u "bunker" kojega Hajduk nije znao probiti.

Nakon utakmice Marko Livaja nije skrivao razočaranje i istaknuo da ovaj poraz moraju prebroditi u danima koji dolaze.

"Primili smo nesretni autogol, svakome se desi. Moramo nastaviti dalje, biti fokusirani. Nije prvi put da nam se događaju ovakve stvari, već se to događalo i zadnjih godina. Ispadalo se i od gorih ekipa. Ovo je veliko razočaranje za nas, klub, navijače. Bit će teško ova dva-tri dana, ali treba to prebroditi", rekao je.

