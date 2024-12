Hajduk se na društvenim mrežama pohvalio velikim jubilejom njihove zvijezde: 'Samo je jedan...'

Marko Livaja u posljednjem je kolu protiv Gorice došao je do brojke od 150 nastupa za splitski Hajduk.

Pohvalio se tom brojkom Hajduk na svojim društvenim mrežama uz natpis "Samo je jedan...#ML10" i pripadajuća srceta. Livaja je svojim dolaskom u zimu 2021. preporodio Hajduk i odmah postao apsolutnim miljenikom navijača i subjektom obožavanja među hajdučkim pukom. Livaja je u tih 150 nastupa, njih 124 upisao u HNL-u u kojem je postigao čak 72 pogotka što znači da zabija više od pola gola po utakmici u prosjeku. U Kupu Hrvatske upisao je 14 utakmica i 9 pogodaka. U Europi je Hajdukova desetka upisala 11 nastupa uz samo jedan pogodak. Livaja je dodao još jedan nastup u hrvatskom Superkupu. Ukupno je to 82 pogotka u tih okruglih 150 nastupa uz još 40 asistencija što su fenomenalne brojke i Livaja je pokazao kako njegova karijera dolaskom u Hajduk nije završila, upravo suprotno, proživljava najbolje dane svoje karijere, a Hajduk se ne može zamisliti bez Livaje u napadu.

Hajduk je potpuno druga momčad s Livajom na terenu i bez njega, a Livaja ima priliku postati besmrtnikom ako uspije Hajduk dovesti do onoga što svi u Splitu sanjaju, tituli prvaka Hrvatske. Bit će to rovovska bitka s Rijekom i Dinamom do kraja, a Livajini golovi i asistencije su mus ako Bijeli žele doći do toliko sanjane titule.

