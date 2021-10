Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić zabio je pogodak, ali je njegova Atalanta poražena kod Manchester Uniteda u dvoboju 3. kola skupine F Lige prvaka s 2-3.

Takav kraj se i nije mogao naslutiti nakon prvog poluvremena jer su Talijani vodili 2-0. U 15. minuti Pašalić se našao na pravom mjestu te je iz blizine svladao domaćeg vratara De Geu za 1-0. Atalanta je cijelo prvo poluvrijeme odigrala odlično, bila je kontinuirano opasna, a u 29. minuti je povećala na 2-0 golom Demirala.

No, baš sve na travnjaku se promijenilo u drugom poluvremenu, točnije od 53. minute kada je Rashford smanjio na 1-2. U valovima je Manchester United napadao. Atalantu su spašavali okvir vrata i vratar Musso, no do kraja nije izdržala. Prvo je Maguire izjednačio u 75. minuti, a u 81. se ukazao Cristiano Ronaldo i zabio za potpuni preokret.

Odlučniji u nastavku

Pašalić je igrao do 68. minute kada je zamijenjen. U razgovoru za SN pojasnio je što se dogodilo.

"Ekipa kakva je United u stanju je brzo preokrenuti stvari. Drugo poluvrijeme su izašli puno odlučnije, napravili su nam jako veliki pritisak u prvih 10-15 minuta, zabili gol i vratili se u igru. Imali smo vezane šanse Zapate i Malinovskog u istom napadu za 1:3, da smo zabili možda bi utakmica otišla u drugom smjeru. Nismo, i oni su ponovno pojačali pritisak, uz publiku koja ih je nosila. Na kraju su nas uspjeli slomiti. Ne može se reći da nije zasluženo, treba im čestitati na tome", rekao je Pašalić.

Golom na Old Traffordu ušao je u odabrano društvo hrvatskih nogometaša koji su zabijali na tom slavnom stadionu pout Modrića, Bokšića, Strupara te Šukera na Euru 1996.

Lijepa uspomena, ali...

"Bit će to sigurno lijepa uspomena, ali izgubili smo utakmicu, tako da sve to pada u drugi plan. Ne mogu biti pretjerano sretan s obzirom na to da taj gol na kraju nije donio puno toga", kazao je i otkrio kako se srdačno pozdravio s Nemanjom Matićem prije i nakon utakmice.

"Vidjet ćemo se opet za dva tjedna. On me, uz Branislava Ivanovića, dočekao pri mome potpisu za Chelsea s obzirom na to da su tada obojica igrali za taj klub. Jako su mi pomogli da se ugodno osjećam prvih dana u Londonu. Inače, za obojicu moram reći da su vrhunske osobe", poručio je među ostalim.