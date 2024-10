Novi trener Gorice predstavio svoj plan: 'Želimo biti stabilniji u defenzivi'

Mario Carević danas je na konferenciji za medije predstavljen kao novi glavni trener HNK Gorice. Glavna vijest presice je ipak bila ta da će u Goricu ući novi kapital, a zasada anonimni investitor bi trebao postati novi većinski vlasnik kluba iz Velike Gorice.

"Drago mi je što me predsjednik Črnko nazvao nakon raskida sa Šibenikom. O Gorici sam čuo sve najbolje, da vlada obiteljska atmosfera i da nema prevelikog pritiska okoline. Osjećam mir potreban za rad. Imamo još devet utakmica do pauze i cilj je skupiti što više bodova. U Ligi 10 su sve dobre ekipe, svaka utakmica će biti na nož. Nadam se da će ekipa dobro reagirati na stožer i mene i da ćemo početi skupljati bodove", rekao je Carević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Donedavni trener Šibenika pohvalio je organizaciju kluba: "Svidio mi se dugoročni plan koji mi je predsjednik predstavio. Kad se malo bolje upoznamo, vidjet ćete da nisam diplomat i da iskreno odgovaram na pitanja i ne prosipam praznu priču. Naravno, sve će ovisiti o rezultatu. Moja je odgovornost za rezultat. Pričao sam zaista s puno trenera koji su bili tu i svi su mi potvrdili kako se radi o organiziranom klubu. Imamo potreban mir u radu, a to mi odgovara, da se mogu isključivo koncentrirati na rad s ekipom", dodao je Carević.

Carević je odradio i dva treninga s ekipom pa se i te teme dotaknuo na konferenciji, a pohvalio je i svog prethodnika, ali i uočio prvi problem u ekipi što je primanje golova na glup način.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Teško je imati dojmove nakon dva dana, ali sviđa mi se intenzitet i fokus na treninzima. To je normalna reakcija igrača, svi su se mobilizirali. Pravi sud moći ću donijeti tek nakon nekoliko tjedana, kad vidim je li taj intenzitet bio realan ili je to bila reakcija na novog trenera. Što se tiče napretka u igri, ne bih ulazio u detalje, ali detektirao sam da je Gorica primala golove na glup način, a to nije stvar taktike ni lošeg pozicioniranja. Pričao sam o tome s igračima, to je samo stvar koncentracije i na meni je da detektiram takve stvari. Što se tiče fizičkog i taktičkog dijela, bivši trener je stvarno ostavio momčad u dobrom stanju"

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

'Nogometna filozofija? Glupost'

Posebno je opširno odgovorio Carević na pitanje o nogometu kakvog želi igrati s Goricom te dao nagovijestiti da će ipak fokus u početku biti na branjenju svoga gola.

"Kad me pitaju kakav nogomet preferiram i koja je moja nogometna filozofija, kažem da je to glupost jer se kao trener morate prilagođavati igračima koje imate. Ne mogu željeti dominirati protiv puno boljih i bogatijih klubova, a nemam taj profil igrača. Napravili smo analizu, imamo procjene na koji način trebamo igrati a da rezultat ne pati. Želimo biti stabilniji u defenzivi, nešto ćemo sigurno mijenjati, ali sada ne mogu točno reći na koji način će Gorica igrati. Imamo i mi još uvijek nekih nepoznanica, ali jasno je da se moramo fokusirati na skupljanje bodova. Nakon toga ćemo dodavati nove ideje, ali ni to neće biti revolucija jer se jednostavno moramo prilagoditi kadru koji imamo", objasnio je Carević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gorica će biti peti klub koji će Carević voditi u svojoj karijeri nakon Rudeša, Varaždina, Krke i Šibenika. Carevića čeka težak posao jer je Gorica trenutno osam ekipa lige s osam bodova nakon četvrtine prvenstva i s obzirom na kadar te trenutno stanje lige, jasno je da će Gorica biti jedan od klubova koji će se boriti za ostanak u prvoj ligi. Održavanje prvoligaškog statusa Gorice bit će glavni zadatak Marija Carevića, čovjeka s jednim nastupom za hrvatsku reprezentaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nikola Jurčević otkrio prednosti i mane u slaganju nove Hrvatske