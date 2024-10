Goricu preuzima bogati investitor: 'Bez toga, u budućnosti nećemo biti konkurentni'

Na današnjoj press konferenciji nakon treninga HNK Gorice predstavljen je Mario Carević kao novi trener turopoljskog prvoligaša. Njegovo predstavljanje ipak nije bila najveća vijest u velikogoričkom klubu danas. Naime, predsjednik kluba Nenad Črnko objavio je kako u klub ulaze novi, privatni investitori koji će tako postati i novi većinski vlasnici kluba. Črnko je rekao da se javi o hrvatskom državljaninu koji će zasada ostati anoniman. Predsjednikove riječi s press konferencije prenosi cityportal.hr.

"Finiširali smo ugovor. Određene korake moramo još poduzeti kroz Skupštinu kluba, koja će biti u ponedjeljak, ali definirali smo ulazak budućih partnera u klub. Taj će partner osigurati budžet za ovu sezonu, a vjerujem da će u travnju, a najkasnije u svibnju, s obzirom na realne rokove i procese u preoblikovanju kluba u sportsko dioničko društvo, HNK Gorica dobiti i novog većinskog vlasnika. To bi, gledaju li se svi parametri, moralo osigurati svjetliju budućnost velikogoričkog nogometa", rekao je Črnko.

Črnko očekuje da će ostati na svojoj funkciji te vjeruje da novi investitori neće micati ljude koji su dosada obavljali dobar posao u Gorici.

"Hoće li novi vlasnik trebati mene, hoće li trebati ljude koji svih ovih godina vode klub, to nije naša odluka. Mišljenja sam da klub mora imati dio ljudi koji su godinama involvirani u njegov rad, a mi smo se svi spremni staviti na raspolaganje. I mogu reći da se neće puno mijenjati u samom ustrojstvu kluba, u smislu ljudi koji sudjeluju u organizaciji kluba. To je kvalitetan kadar, koji je to dokazao u posljednjih 15 godina, a svaka nadogradnja u smislu dolaska novih ljudi očekivana je i dobrodošla".

'Hvala gradu na svemu, ali ovisni smo o transferima'

Črnko je objasnio da će ovim potezom klub postati dioničko društvo, a neće više biti udruga te je uvjeren da je to jedini način da klub iz Hrvatske napreduje: "Nije to prodaja, to je transformacija kluba iz udruge građana u sportsko dioničko društvo. Najbolji ponuđač dobit će pravo vlasništva nad klubom, a to je Varaždin već napravio, Istra, Hajduk i Osijek na tom su modelu odavno, to želi napraviti i Slaven Belupo… Jedina logika razvoja hrvatskog nogometa je ulazak stranog kapitala. Moramo biti svjesni da na krilima dobrih rezultata reprezentacije Hrvatske i renkinga kojeg imamo u svijetu, imamo kvalitetnu poziciju da to iskoristimo. Bez toga, u budućnosti nećemo biti konkurentni", uvjeren je u nove poteze Črnko.

Predsjednik se zahvalio i gradu, ali i rekao da njihova financijska pomoć nije niti blizu dostatna da klub napreduje: "Mi se nikad nismo oslanjali na podršku Grada, iako ću ovom prilikom zahvaliti i Gradu i gradonačelniku na svemu što su radili za sport u Velikoj Gorici. Međutim, realnost je da je maksimalna moguća pomoć nekih 300 do 400 tisuća eura za razvoj nogometnih akademija, a klubu u najvišem rangu hrvatskog nogometa potrebno je četiri do pet milijuna eura po sezoni. Sve ostalo dolazi kroz transfere, kroz koje si možeš “produžiti život” koristeći nekakve anuitete, ali u situaciji kad nema transfera, ovo je jedina opcija."

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Nenad Črnko

Na kraju konferncije Črnko je potvrdio da se čeka samo službena potvrda pa će se otkriti i identitet investitora.

"U utorak smo na Izvršnom odboru jednoglasno usvojili taj prijedlog, mislim da ne bi trebalo biti zapreka da isto napravi i Skupština, nakon čega će u klub doći nekoliko milijuna eura. Tu govorimo samo o tih prvih sedam-osam mjeseci. To će nam donijeti mirnoću u funkcioniranju i lakše planiranje budućnosti, odnosno strategije za budućnost. Moramo biti svjesni da je Velika Gorica izuzetno potentna sredina, klub je i dalje mlad prvoligaš, a budući da nam dolazi i kamp HNS-a, mislim da ovaj grad zaslužuje da i u budućnost ima stabilnog prvoligaša – kazao je Črnko pa zaključio: "Kad igrate dobro, nitko ne pita tko je predsjednik kluba, on se proziva samo kad se igra loše… Vjerujem da će ovo biti nova stranica u povijesti kluba. Daj Bože da stabilno izguramo sezonu, da osiguramo opstanak što je prije moguće, pa da za godinu dana nitko ni ne pita tko je predsjednik kluba. I da na ovim tribinama ovdje bude sve više ljudi i navijača."

