Tenisači Hrvatske i Rusije u nedjelju (16 sati) će se boriti za trofej u finalu završnog turnira Davis Cupa u Madridu, a najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić najavljuje veliku borbu protiv moćnih Rusa.

I jedna i druga reprezentacija će pokušati po treći put osvojiti najcjenjeniji momčadski trofej u svijetu tenisa, s time da će Hrvatska po četvrti put igrati u finalu, dok su Rusi stigli do svog šestog finala, ali prvog nakon 2007.

Hrvatska je za prolaz u finale svladala Srbiju sa 2-1, a Rusija Njemačku istim rezultatom, s tim da su Rusi pobjedu osigurali već nakon dva pojedinačna dvoboja pa su parovi bili ekshibicijskog karaktera, odnosno poslužili su kao trening ruskim tenisačima.

'Izaći ćemo s najboljom igrom'

"Prije početka turnira Rusija je slovila kao jedan od favorita za osvajanje naslova. Ima nevjerojatno jaku reprezentaciju, četiri tenisača među prvih 30, što govori o veličini. I pokazali su da su jako moćni, pobijedili su u svim susretima, iako su imali neke teške okršaje, kao u grupi sa Španjolcima", rekao je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić dan uoči svog trećeg finala Davis Cupa u kojem će Hrvatska imati status stanovitog autsajdera.

No, to Čiliću i članovima hrvatske reprezentacije nimalo ne smeta.

"Mi se nadamo da ćemo izaći s najboljom igrom. Veselimo se još jednom finalu i nadamo se uspjehu."

Iako će izbornici Vedran Martić i Šamil Tarpišev igrače za finalni dvoboj prijaviti sat vremena prije početka prvog meča, gotovo je sigurno da će u njemu Borna Gojo igrati protiv Andreja Rubljova, a u drugom Marin Čilić protiv Danila Medvjedeva. Kao što je izvjesno da će, dođe li do odluke u paru, Hrvatsku predstavljati Nikola Mektić i Mate Pavić. Bilo koja promjena, bila bi veliko iznenađenje.

'Poznajem ga dobro'

Stoga je logično pitanje upućeno Čiliću - kako pobijediti Danila Medvjedeva od kojeg je dvaput izgubio, a na ovogodišnjem Wimbledonu propustio prednost od 2-0 u setovima. U Madridu bi takvo vodstvo značilo pobjedu.

"Poznajem ga dobro. Imali smo taj sjajan meč u Wimbledonu u kojem sam nažalost izgubio u pet setova. No, taj meč mi je dao dosta nade i samopouzdanja za nastavak sezone. Sigurno da ću ući u meč lakše, osjećam da mogu doći do pobjede. No, najbitnije je da dođemo do dva boda.”

'Dat ćemo Goji podršku'

Dao je Marin i recept kako se Borna Gojo može suprotstaviti petom tenisaču svijeta Andreju Rubljovu, koji ga je u dva seta (6-3, 6-3) pobijedio prije dvije godine u grupnoj fazi završnog turnira Davis Cupa.

"Borna je pokazao fenomenalan tenis tijekom posljednjih deset dana. Igrao je sjajno, najbolje u dosadašnjoj karijeri. Treba vjerovati u sebe, a mi ćemo mu sa strane dati veliku podršku. Čeka ga nevjerojatno težak meč, no pritisak je na Rusima koji moraju osvojiti dva boda u pojedinačnim mečevima", zaključio je Čilić koji je prije tri godine u Lilleu donio Hrvatskoj drugi Davis Cup trofej, posljednji koji je osvojen u nekadašnjem, tradicionalnom formatu natjecanja prvi put održanog prije 121 godinu.