Kako to zna često biti, vruće glave se svašta kaže, pa i ono što se možda ne misli u normalnim okolnostima. Preokret se ovoga puta dogodio u Sloveniji, jer Maribor ipak iz svojih redova do kraja aktualne sezone neće odstraniti Marka Tolića. Naime, sportski direktor kluba iz Ljudskog vrta, Marko Šuler, kazao je za slovenski Sportklub da su se u klubu predomislili oko njegovog statusa. Moći će 26-godišnji Zagrepčanin koji za Maribor igra na posudbi iz Dinama normalno trenirati s momčadi i konkurirati za utakmice do kraja prvenstva.

Podsjetimo, prva Šulerova izjava, odmah nakon finala slovenskog Kupa u kojem je Tolić imaao jedanaesterac za pobjedu Maribora u sudačkoj nadoknadi bila je usmjerena protiv toga da veznjak ostane u klubu:

"Što da vam kažem? Privatizirao si je utakmicu. Ne mogu razumjeti da se netko postavi iznad kluba, trenera i svega. Nikada neću to razumjeti. Da u dvoboju s tako veliki ulogom tako reagiraš i staviš sve na kocku. Ne vidim da će opet igrati u dresu Maribora! Žao mi je. Iz poštovanja prema navijačima, ali to je bilo i nepoštovanje prema protivniku", rekao je Šuler.

No kada je u ponedjeljak navečer stigao na Sportklub, u emisiju "Pod prečku", rekao je da promijenio mišljenje. Kazao je i da je u promjeni odluke glede njegova statusa ulogu igrala i Tolićeva izjava u kojoj se ispričao klubu i navijačima.

"Nakon njegove izjave, za koju vjerujem da je bila iskrena, trebalo je o svemu razmisliti. Nećemo ga isključiti, kao što se ni dijete ne isključuje iz škole kada napravi pogrešku. Njegova izjava došla je s njegovog privatnog kanala, a kad je pogledaš, moraš biti čovjek. Razumijem Marka, nije se htio postaviti iznad kluba. Preuzeo je odgovornost za taj penal, a to su trenuci kada ispadneš junak ili nešto drugo".

Šuler je potvrdio da će Tolić zbog neprofesionalnog ponašanja snositi sankcije sukladno internom klupskom pravilniku.

"Ne želimo eventualnim izbacivanjem utjecati na njegovu karijeru. Što će biti dalje, ovisi o igraču i treneru koji ga ima na raspolaganju. Neće se dogoditi ono o čemu sam razmišljao do ponedjeljka prijepodne".

Tolićeva posudba iz Dinama ističe 15. lipnja, a do tada Maribor ima još samo dvije prvenstvene utakmice. Europski nogomet za sljedeću sezonu je osiguran, a Olimpija na ljestvici bježi nedostižnih 13 bodova. Još uvijek nije isključeno da Tolić, koji ugovor s Dinamom ima do ljeta 2025. godine ostane u Mariboru na posudbi i sljedeće sezone.