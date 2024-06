Talijanski nogometni prvoligaš Lazio za novoga je trenera imenovao 60-godišnjeg Marca Baronija koji će na toj dužnosti naslijediti hrvatskog stručnjaka Igora Tudora koji je prošloga tjedna dao otkaz zbog neslaganja s klupskim čelnicima.

Tudor je na klupi Lazija proveo tek tri mjeseca, u ožujku je preuzeo klupu rimskog kluba od Maurizija Sarrja te je serijom pozitivnih rezultata odveo momčad do sedmog mjesta u Serie A te izborio nastup u Europskoj ligi sljedeće sezone. No, kako se čelnici rimskog kluba i Tudor nisu mogli usuglasiti oko mnogih pitanja za igrači kadar i klupsku politiku u budućnosti došlo je do razlaza.

Tudoru je Lazio bio treći talijanski klub kojeg je vodio u karijeri. Dva puta je bio trener Udinesea, a jednom Verone. Prije Lazija je tijekom 2022. i 2023. godine vodio Marseille.

Baroni je, pak, u netom okončanoj sezoni vodio Veronu s kojom je izborio ostanak u društvu najboljih. Radi se o treneru koji je dosada bio stručnjak za vođenje momčadi koje se bore za ostanak, bio je ranije na klupama Leccea, Frosinonea i Beneventa, a s Laziom je potpisao višegodišnji ugovor.

