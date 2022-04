Sjajni hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović bio je na Veliki petak strijelac prvog gola, dok je drugi naš reprezentativac Ivan Perišić bio asistent za drugi pogodak Intera iz Milana u 3-1 (1-0) gostujućoj pobjedi protiv Spezije u prvom susretu 33. kola talijanskog nogometnog prvenstva.

Hrvati vodili Inter do slavlja

Brozović je doveo "crno-plave" u vodstvo u 31. minuti svojim prvim ovosezonskim prvenstvenim golom, snažnim udarcem sa 20-ak metara nakon što mu je loptu glavom spustio D'Ambrosio. Bilo je to nešto predivno, briljantno, jedan od njegovih najboljih golova ikad. OVDJE pogledajte gol za pamćenje.

Brozoviću je to bio prvi ovosezonski gol u Serie A i drugi u cijeloj sezoni, u 40. utakmici i to je jako dobro za njega, za samopouzdanje, ovakvi golovi vrijedni vrha Serie A. Jedini dosadašnji gol zabio je Vatreni u skupini Lige prvaka u gostima protiv Sheriffa. Inter vodi veliku borbu za naslov prvaka s Milanom koji kasnije večeras igra protiv Genoe.

Inače, nakon što je Brozović zabio prvi pogodak, ključnim se pokazao i drugi Hrvat na terenu u dresu Intera i to je bila točka na i ove lijepe hrvatske nogometne noći u Italiji, lijepe za sve hrvatske ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu. Ivan Perišić majstorskim je potezom namjestio pogodak za 2:0 u 73. minuti susreta, ovako kako on to radi...

Perija zna znanje

Alexis Sanchez je nakon osvojene lopte na sredini terena odigrao dugu loptu na suprotnu stranu terena, gdje je slobodan bio Perišić. Hrvatski reprezentativac primio je loptu i pojurio prema protivničkom beku te ga fintom izbacio iz igre i osigurao si poziciju za ubačaj.

Perišić je u 73. minuti ubacio s lijevog krila, a Lautaro Martinez je spretno reagirao te sa 10-ak metara skrenuo loptu u mrežu.

Maggiore je u 88. minuti lijepim golom sa 16 metara vratio tračak nade domaćima, ali je u trećoj minuti sudačke nadoknade Alexis Sanchez realizirao protunapad Intera za konačnih 3-1.

Vatreni odigrali čitavu utakmicu, Martin Erlić igrao svih 90 minuta za Speziju

Brozović i Perišić odigrali su čitav susret za Inter, dok je Martin Erlić odradio svih 90 minuta za Speziju.

Ovom pobjedom Inter je barem na dva sata preuzeo čelo ljestvice sa 69 bodova, jednim više od gradskog rivala Milana koji od 21 sat igra protiv davljenika Genoe. I Inter i Milan su trenutačno na 32 odigrana susreta.

Spezia je 15. sa 33 boda.

REZULTATI 33. KOLA:

Petak:

Spezia - Inter 1-3 (Maggiore 88 / BROZOVIĆ 31, Lautaro 73, Alexis 90+3)

Kasnije igraju:

Milan - Genoa

Subota:

Cagliari - Sassuolo

Sampdoria - Salernitana

Udinese - Empoli

Fiorentina - Venezia

Juventus - Bologna

Lazio - Torino

Ponedjeljak:

Napoli - Roma

Atalanta - Verona

TABLICA: