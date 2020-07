MARCA SE POKLONILA ČUDESNOM LUKI: Kapetan Vatrenih završio na naslovnici, svi u Španjolskoj pričaju o njemu; ‘Kraljevski Modrić’

‘Luka Modrić toliko jako utječe na igru da je bez njega igra Reala nezamisliva’

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić danas se nalazi na naslovnici ugledne španjolske Marce. Uz veliku Modrićevu fotografiju stoji naslov: “Kraljevski Modrić.”

🗞☕ #MARCA: Luka Modric a retrouvé de l'impact dans le jeu pour devenir un élément indispensable depuis la reprise de la Liga. Zidane a confiance dans le talent de Luka, titulaire lors de 6 des 8 derniers matchs du Real Madrid. pic.twitter.com/rpQ0vLReaz — Real Madrid – Vrai Merengué (@VraiMerengue) July 12, 2020

Marca navodi kako Modrić ima krucijalnu ulogu u pohodu na naslov La Lige. Real ima bod prednosti ispred Barcelone, ali i utakmicu manje.

“Luka Modrić toliko jako utječe na igru da je bez njega igra Reala nezamisliva. Zidane sve nade, sustav igre, polaže i gradi prema Hrvatu”, stoji u opisu Marce, koja posljednjih tjedana hvali maestralno dirigiranje Luke Modrića u veznom redu Kraljeva. Pa je tako početkom srpnja, nakon pobjede Reala nad Getafeom, istaknula:

‘Modrić je postao onaj dobri stari Luka’

“O golmanu Courtoisu toliko se raspravljalo prošle godine, Carvajal je bio okarakteriziran kao igrač samo za penale, Varane je bio pola od onog igrača sa SP-a u Rusiji, a kapetan Ramos i Marcelo su uskrsnuli, isto kao i navedeni ranije. Kroos je također pod Zidaneom zaigrao bolje, dok je Modrić postao onaj dobri stari Luka. Casemiro nikad nije otišao, Vinícius je bio odlučan, Benzema odlučniji nego ikad. Tvrda jezgra od prošle godine, koju su kritizirali svi, s vrlo malo pomoći od novih igrača, ustali su iz pepela i vratili se na put pobjednika. Bez zaboravljanja, naravno, Zidanea koji je ponovno napravio dobar posao. Iscu nije bilo lako protiv Getafea. Bez obzira koliko se trudio, nogometaš iz Malage bio je uvijek okružen barem dvojicom. Zidane se kladio na onaj magični vezni red Kroos-Modrić-Isco, ali Getafe je vodio bitku za svaku loptu”, stoji u tekstu Marce.

Modrić protiv Alavesa u petak imao čak 92% točnih dodavanja

Nogometaši Real Madrida u petak su slavili u utakmici protiv Alavesa s 2:0. Tridesetčetverogodišnji hrvatski nogometaš Luka Modrić odigrao je izvrsnu utakmicu. Bio je u početnom sastavu Kraljevskog kluba, a zamijenjen je u 69. minuti.

Nakon utakmice navijači Reala bili su oduševljeni Modrićevom partijom i sipali su same hvalospjeve na račun hrvatskog maestra.

“Modrić je i u dobi od 34 godine šef u veznom redu. Znam da igraju protiv Alavesa, ali ipak…”, “Modrić se igra s Alavesom”, “Modrić dokazuje da su za njega godine samo broj”, neki su od komentara.

Modrić je protiv Alavesa imao čak 92% točnih dodavanja, 4 od 5 uspješnih driblinga, 8 od 10 dobivenih duela i svih njegovih osam dugih proigravanja bilo je točno.

Luka Modrić vs Alavés: 66 touches

47 acc. passes (92%)

4/5 dribbles completed (80%)

8/10 ground duels won (80%)

8/8 acc. long balls (100%) Ageing like a fine wine. 🍷 — Zidane🐐 (@Zizou_Esque) July 10, 2020

Inače, Real danas gostuje kod Granade, a do kraja sezone će igrati protiv Villarreala i Leganesa. Barcelona se nada kiksevima, dok u isto vrijeme moraju pobijediti protiv Osasune i Deportiva kako bi ostali u igri za naslov prvaka Španjolske.

Dođe li Real do naslova, to će Modriću biti drugi naslov španjolskog prvaka s Realom. Prvi je uzeo 2017., a uz to ima četiri Lige prvaka i jedan španjolski kup.