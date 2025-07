Marca o Modriću: 'Navijači Reala još će uživati, a Luka ima jedan san'

Nogometaši Real Madrida izborili su u utorak plasman u četvrtfinale Svjetskog klupskog prvenstva nakon što su u Miamiju pobijedili Juventus, kojeg vodi Igor Tudor, s 1-0.

Hrvatski kapetan Luka Modrić ušao je u 78. minuti kako bi smirio utakmicu, preuzeo kontrolu, usporio tempo i lakše doveo Real do konačnog cilja što je na kraju i uspio. Ponovno su ga dočekale ovacije američke publike (doduše puno manje nego za Mbappéa), a i španjolska Marca se dotaknula Modrićeve role u pobijedi Reala.

'Luki je san oprostiti se u nedjelju'

"Još jedna noć Luke. Rodrygo nije igrao ni minute. Ceballos je jedva nastupio. No Luka Modrić jest, dobio je 20 minuta da još jednom pokaže svoju kvalitetu. Hrvat je već u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva i navijači Real Madrida imat će, barem još jednu utakmicu, priliku uživati u njegovoj igri. Luki je san oprostiti se u nedjelju, 13. srpnja, podižući trofej kao krunu savršene karijere u Real Madridu", stoji u izvještaju Marce.

Luka Modrić tako je nastavio svoj put u Realu koji će trajati do kraja Svjetskog prvenstva. Sljedeći u na redu je još jedan hrvatski trener. Real Madrid polufinale će tražiti protiv Borussije Dortmund Nike Kovača.

