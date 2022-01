Luka Modrić i s 36 godina na leđima igra fantastičan nogomet, a svjesni su toga i u Španjolskoj.

Nakon što je briljirao u finalu španjolskog Superkupa te postigao prekrasan pogodak, hvalili su ga svi mediji, a sada je Marca ponovno posvetila tekst hrvatskom kapetanu.

"Prošlo je devet godina, četiri mjeseca i 19 dana otkako je Luka Modrić stigao u Real. Bila je to godina u kojoj je Španjolska zaključila sjajan ciklus povijesnih trijumfa i potvrdila dominaciju malenih igrača. Majstora nižeg rasta poput Xavija, Inieste, Silve, Fabregasa, Cazorle…", započinje Marca.

'On je otac, a oni...'

Najčitaniji španjolski list potom nastavlja s usporedbom Luke i nekih novih, mladih talenata.

"Modrić je otac. Gavi i Nico moraju još puno toga naučiti", naslov je s kojim počinju.

"Stigao je u eri malih velemajstora, njegova traje i desetljeće kasnije. Od tada je prošlo skoro deset godina, a Modrić i dalje udara svojim ritmom. Tihi mađioničar, koji je radio da bi se Ronaldo i Bale proslavili, umjesto da prihvati mjesto koje mu pripada u povijesti Reala. Na kraju se magija uvijek probije i Modrić ima ulogu koju zaslužuje, a to je kao vođa, glavni glumac i kandidat za još jednu Zlatnu loptu", oduševljeni su Španjolci.

Prisjećaju se i riječi Florentina Pereza koji je nakon spomenutog finala Superkupa komentirao kako Modrić može osvojiti još jednu Zlatnu loptu:

"Te riječi zvučale su malo pompozno, ali analizirajući njegovu igru i ignorirajući njegove godine (36) u jednadžbi, moramo se pitati: Zašto ne? Teško da ćemo do kraja godine vidjeti ovako dominantnog veznjaka; Modrićevog kapaciteta, arsenala i važnosti."

'Ima posebnu magiju'

Ističu kako je jasno da dolazi vrijeme nekih 'novih klinaca' poput Barcinih Gavija i Nica, ali sadašnjost pripada - Luki.

"Klinci iz Barce su sjajni, ali moraju popasti još puno trave da bi došli do Modrićevih visina. On je danas otac, a Gavi i Nico sinovi koji moraju puno toga naučiti. Vidjelo se to i u Superkupu. Doći će oni do velikih visina, ali ne danas ni sutra. Zato što Modrić nije jedan od onih koji se razmeće alibi dodavanjima prvom do sebe. Baš suprotno. On na utakmici odradi 20 impresivnih dodavanja koje ni ne primijetite. To je njegova magija, izvrsno pretvara u normalno i veličanstveno u rutinu", zaključili su.

