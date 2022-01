Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić uvjeren je kako će produžiti ugovor s Real Madridom koji istječe 30. lipnja, jer "želi ostati u klubu" i jer je ranije produženje ugovora "dogovorio u dvije minute".

"Nadam se da ću u Real Madridu napuniti 38 godina, kao Gento", izjavio je 36-godišnji Modrić za klupsku televiziju Real Madrid TV povodom smrti nekadašnjeg igrača Paca Genta.

Gento, koji je nastupao za "kraljevski klub" od 1953. do 1977. godine, umro je u utorak u dobi od 88 godina. Taj bivši španjolski reprezentativac jedini je nogometaš s osvojenih 6 naslova prvaka Europe. Bio je počasni predsjednik Real Madrida.

Susreti na stadionu

"Uvijek je bio izrazito skroman, jako dobra osoba, te je pokazivao da smo mu (mi igrači) dragi kada bi smo se susreli na stadionu Santiago Bernabéu ili u centru za treniranje Valdebebas", rekao je Modrić, najstariji igrač Real Madrida.

Hrvatski vezni igrač je ove sezone odigrao 22 utakmice prilikom kojih je pet puta dodao za pogodak a zabio je i jedan gol.

"Maksimalno uživam u nogometu, više nego ikada. Osjećam se dobro", istaknuo je nakon što je prošlu nedjelju proglašen najboljim igračem (MVP) finalne utakmice španjolskog Superkupa između Real Madrida i Athletic Bilbaa. U njoj je postigao svoj jedini gol ove sezone u pobjedi od 2-1.

O ugovoru

Za pet mjeseci istječe mu jednogodišnji ugovor koji je bio potpisao 25. svibnja 2021.

"S klubom sam u dobrom odnosu, i tako nastavlja biti. Sigurno ćemo postići sporazum i napraviti ono što smatramo da je najbolje za obje strane", izjavio je Modrić.

"Ranije nam nisu trebale niti dvije minute za postizanje sporazuma oko produženja ugovora. Trenutačno ne razmišljam o tome. Zna se što ja želim, nadam se da klub želi to isto", dodao je.

Mediji su proteklih tjedana nagađali kako je već dogovorio produženje za dodatnih godinu dana, do 30. lipnja 2023., no Realov trener Carlo Ancelotti je to odbacio kao neistinito rekavši kako Modrić nije potpisao novi ugovor ali da "on s Real Madridom ima doživotni ugovor".

Mijatovićeve pohvale

Bivši crnogorski napadač Real Madrida i Modrićev susjed u predgrađu glavnog španjolskog grada Predrag Mijatović izjavio je u srijedu kako je hrvatski igrač "čudesan". "

"Od kada je došao u klub (2012. godine) živi za ovu profesiju i klub. Čitav život je posvetio tome da igra na visokoj razini. Modrić i (Karim) Benzema pokazuju da godine nisu bitne", izjavio je Mijatović za radijsku postaju Radio Marca.

Real Madrid je vodeća momčad prvenstva s četiri boda više od drugoplasirane Seville. Pobjedom od 2-1 nad Elcheom na produžetke izborio je u četvrtak navečer četvrtfinale španjolskog kupa dok će u osmini finala Lige prvaka igrati idući mjesec protiv francuskog PSG-a.

