Prošla je cijela vječnost otkad nismo gledali Marija Mandžukića na terenu. Bivši hrvatski reprezentativac napustio je redove katarskog Al-Duhaila i još je uvijek službeno u potrazi za klubom, no najnovije informacije kažu da je pred dogovorom s Ruskim Lokomotivom.

Danas je talijanski novinar i stručnjak za transfere Nicolo Schira na svom Twitteru najavio da je Mandžo već dogovorio osobne uvjete svog ugovora te da bi pregovori uskoro trebali završiti. Schira tvrdi da će Hrvatski napadač dobiti ugovor od 4 milijuna eura koji će potpisati do 2022. godine.

Mario #Mandžukić is getting closer and closer to #LokomotivMoscow. Former Juventus and Bayern Munich striker agreed personal terms for a contract until 2022 (€4M/year). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 20, 2020