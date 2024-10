Mancini slavi otkaz: Saudijci ga potjerali, a sad mu moraju plaćati bogatstvo

Roberto Mancini (59) dobio je kao najplaćeniji izbornik na svijetu otkaz na klupi Saudijske Arabije nakon što je na tom mjestu proveo 14 mjeseci.

Talijan je imenovan u kolovozu 2023. i sklopio je četverogodišnji ugovor vrijedan oko 92 milijuna eura, a unatoč tome što ga je Saudijska Arabija otpustila, trebao bi zaraditi još dodatna 72 milijuna eura u sljedeće tri godine do isteka ugovora. To znači da će mjesečno Mancini zarađivati oko 2 milijuuna eura ili ako vam je lakše 500.000 eura tjedno, piše The Sun.

Mancini je ostvario samo sedam pobjeda u 18 utakmica, a Saudijce je ostavio na trećem mjestu njihove kvalifikacijske grupe u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, s dosta umanjenim šansama za plasman na Mundijal, koji će vjerojatno morati tražiti kroz baraž.

Nakon posljednjeg kiksa i remija bez golova protiv Bahreina, Mancini je viđen kako se svađa s navijačima na stadionu. Osim toga, posvađao se i s nogometašima, a nakon toga suradnja više nije mogla biti nastavljena.

"Ponekad igrači moraju preuzeti odgovornost. U svom životu, dok sam bio igrač, preuzeo sam odgovornost jer je lako reći da je trener kriv. Prelako je. Ali, puno puta nije tako. Jer kada trener nauči momčad svemu i kada su napredovali kao momčad, nakon toga neki igrači moraju staviti na travnjak neku kvalitetu. Ako nemaju, jasno je da je teško", poručio je tada Mancini.

