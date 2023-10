Luka Modrić (38) ne nalazi se u bajnoj situaciji. U Real Madridu je dobio status pričuve i mora se boriti za minutažu, a s reprezentacijom je u posljednjem kvalifikacijskom ciklusu pretrpio dva teška poraza kojima su Vatreni ugrozili odlazak na Europsko prvenstvo.

"Ovo je za mene nova situacija, ne igram kao prije i koliko bih htio. Mislim da svi znate da ja uvijek želim igrati, ne želim pauze i odmore. Dok igram se najbolje osjećam i pripremam. No situacija je takva i može imati neke pluseve za budućnost. Vidjet ćemo, ali ja to ne želim. Ja želim igrati ako treba svaka tri dana jer se fizički osjećam dobro. Da se ne osjećam dobro, bila bi druga priča. Mentalno se isto dobro osjećam. No to je sve jedan normalan proces i tako ga prihvaćam", rekao je Luka prije nekog vremena, a njegov status u Realu u fokusu je španjolskih medija, koji je gotovo svakodnevno analiziraju.

Modrićeva budućnost već je dugo neizvijesna. Njega je ovoga ljeta u svoje redove pokušao dovesti neimenovani klub iz Saudijske Arabije, a Saudijci će navodno isto pokušati i u zimskom prijelaznom roku. Puno se pisalo o tome da ga želi i američki Inter Miami, gdje bi igrao s Leom Messijem, a sada se u utrku uključio i posrnuli europski velikan - Manchester United, koji je katastrofalno ušao u ovu sezonu.

"Modrić još ne zna gdje će završiti sezonu. Postoje klubovi koji se raspituju za njega, a jedan od njih je Manchester United. Jedini problem je što je United zadnji u svojoj skupini u Ligi prvaka i vjerojatno nakon Božića neće više biti u tom natjecanju", rekao je Eduardo Inda, urednik OKDiarija, pa dodao:

"Modrić želi igrati i žali se da nema natjecateljskog ritma. United zna da Modrić nije sretan u Realu i raspituje se kako ga može dovesti u siječnju".

"Pričekat će dva mjeseca da vidi hoće li mu se status promijeniti. Tek tada će odlučiti što će s karijerom", otkrivo je španjolski novinar.