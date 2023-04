Bombastična vijest stigla je iz dobro upućenih menadžerskih izvora. Sportske novosti doznaju da Manchester United želi dovesti najboljeg hrvatskog i jednog od najboljih svjetskih vratara Dominika Livakovića i spreman je platiti njegovu izlaznu klauzulu u vrijednosti od 10 milijuna eura!

Davidu de Gei, prvom vrataru momčadi Erika ten Haga, ugovor ima vijek trajanja od ljeta ove godine, a klub iz Kazališta snova bacio je oko na Livakovića. Priča djeluje zaista kao senzacionalna, ali nas uvjeravaju da ima itekakve osnove i da je sasvim moguće da se na kraju i realizira. Uostalom, zašto i ne bi, Livaković je po mnogima bio najbolji vratar Svjetskog prvenstva u Kataru, on i jest čovjek koji zaslužuje braniti u jednom velikom svjetskom klubu, u ligama Petice. U slučaju da dođe do tog transfera, Dominik Livaković bi bio prvi Hrvat koji je ikada zaigrao za klub s Old Trafforda.

Naravno, nismo zaboravili Nenada Smiljanića, nogometaša koji je rođen u Manchesteru i odijevao je dres Crvenih vragova kad je imao 16 godina. Naravno, ima još dosta vremena do početka ljetnog mercata, nećemo se nikako zaletavati i na bilo koji način raspirivati maštu ljubitelja nogometa kad je u pitanju Livaković i njegov mogući transfer u Manchester United, no vijest vjerujte, ima temelja. Iznos od 10 milijuna eura zaista nije nikakva prepreka za Manchester, a naravno, Livaković sigurno ne bi imao ništa protiv da završi između vratnica legendarnog otočkog kluba. Bila bi to ‘točka na i‘ sjajne karijere, klupske i reprezentativne.

Osim Manchestera, i dalje stoji zainteresiranost turskog Galatasaraya i španjolskih klubova, Villarreala i Real Sociedada. Inače, Livi još nije potpisao produženje ugovora s Modrima, po nekim informacijama Dinamo nije pristao na njegovu želju da mu godišnja plaća iznosi 1,2 milijuna eura. Iz istog razloga još nije potpisao niti Bruno Petković koji traži također istu cifru.