U posljednjoj utakmici 3. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je kao gost svladao Wolverhampton Wanderers s 1-0 (0-0).

Jedini pogodak na Molineuxu postigao je Greenwood (80') jakim udarcem s 10-ak metara iskosa s desne strane. Domaćini su prosvjedovali smatrajući kako je golu prethodio prekršaj Pogbe na Nevesu, no nakon pregleda snimke odluka na terenu se nije promijenila.

Tottenham vodeći

Bila je ovo rekordna 28. gostujuća utakmica Uniteda bez poraza na gostovanju u Premier ligi, a s ova tri boda "crveni vragovi" poravnali su se s West Ham Unitedom, Liverpoolom, Chelseajom i Evertonom, svi imaju po sedam bodova, dva manje od vodećeg Tottenham Hotspura koji je ranije u nedjelju ostvario minimalnu 1-0 pobjedu na svom terenu protiv Watforda.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Son (42') u završnici prvog poluvremena. Korejski napadač želio je ubaciti loptu pred suparnička vrata iz slobodnog udarca s lijeve strane, no to je učinio toliko loše da je promašio sve igrače, ali je i iznenadio vratara Watforda Bachmanna koji je skamenjeno pratio let lopte u njegov lijevi donji kut.