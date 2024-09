United seli na megalomansko zadnje: Umjesto 'Kazališta snova' igrat će na 'Wembleyju sjevera'

Engleski nogometni velikan Manchester United napravio je sljedeći korak prema izgradnji novog stadiona kapaciteta 100.000 gledatelja ulaskom u strateško partnerstvo kako bi se stvorio novi stambeni, sportski, rekreacijski, poslovni i zabavni kompleks oko područja Trafford Wharfside.

Manchester United je sklopio partnerstvo sa Trafford Council i Greater Manchester Combined Authority kako bi osigurali da će izgradnjom novog stadiona imati koristi i lokalna zajednica, navode engleski mediji.

Klub je osnovao radnu skupinu, imenovat će se i neovisni direktor i savjetodavni tim koji će nadgledati rad i osigurati da projekt klupskog stadiona i strategija razvoja tog dijela grada budu potpuno usklađeni. Nalazi tima bit će uključeni u preporuke radne skupine koju vodi Lord Sebastian Coe.

Novi Unitedov suvlasnik Sir Jim Ratcliffe želi konačnu odluku o svojoj viziji "Wembleyja sjevera" do kraja godine. Novi stadion, koji bi bio izgrađen na zemljištu u vlasništvu kluba odmah uz Old Trafford, mogao bi biti izgrađen do 2030. godine. Kapacitetom od 100.000, novi stadion ManU-a bi postao drugim po veličini u Europi iza Barceloninog obnovljenog Nou Campa.

Koji su ciljevi projekta?

United je već otkrio planove prema kojima bi zadržao smanjenu verziju Old Trafforda koji bi stajao kao "spomenik povijesti kluba", a na njemu bi utakmice igrale nogometašice i mlađi uzrasti.

"Cilj ovog projekta nije samo razvoj stadiona svjetske klase za sjever Engleske, već i osigurati da to donosi široke društvene i gospodarske koristi lokalnom području," kazao je lord Coe za Daily Mail.

Crveni vragovi trenutačno igraju na Old Traffordu koji ima kapacitet od 76.000 mjesta i drugi je najveći engleski stadion nakon Wembleya.

Nadimak stadiona je "Kazalište snova", kako ga je prozvao legendarni igrač Uniteda, Sir Bobby Charlton.

