Prelazak engleskog krilnog napadača Jadona Sancha (21) iz Borussije Dortmund u Manchester United trebao bi biti ostvaren u sljedeće dva tjedna, objavili su britanski mediji.

Oni tvrde da je Sancho sve dogovorio sa Unitedom, uključujući i plaću, te da su se i klubovi sporazumjeli oko odštete. Manchester United već dvije godine pokušava dovesti Sancha, ali dosad to nisu uspijevali jer nisu htjeli platiti odštetu od 120 milijuna eura.

No, sada je Borussia popustila i Manchester United će platiti 85 milijuna eura odštete, a klub iz Dortmunda može se nadati i 15 milijuna eura u bonusima.

Stižu branič i veznjak?

Sancho je u Borussiju došao u ljeto 2017. iz omladinskog pogona Manchester Cityja za osam milijuna eura. U četiri sezone zabio je 50 golova u svim natjecanjima, a samo u Bundesligi je ostvario 38 pogodaka i 49 asistencija. Ugovor s njemačkim klubom ističe mu u lipnju 2023.

U međuvremenu, sve su glasnija nagađanja da to neće biti posljednje veliko pojačanje Ole Gunnara Solskjera. Naime, norveški stručnjak navodno ima još dvije želje, a to su branič Real Madrida, Raphael Varane te francuski veznjak Eduardo Camavinga. United već ima dovoljno snažnu momčad, a ostvare li sve navedene transfere možda bi po prvi put od odlaska sir Alexa Fergusona mogli doći i do naslova prvaka.