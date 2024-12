Dramatični trenuci Joška Gvardiola: 'Stručnjaci za govor tijela imali bi posla'

Manchester Cityju ne ide pa ne ide. U zadnjih su 11 utakmica pobijedili samo jednom. Uz dva remija, taj je niz utakmica sastavljen od osam poraza, a zadnji je upisan u velikom gradskom derbiju u kojem je na Etihadu prošle nedjelje bolji bio Manchester United 2-1. Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol doveo je Man City u vodstvo i momčad Pepa Guardiole u tom je vodstvu i bila do 88. minute kad je Bruno Fernandes zabio iz penala. Nastavak negativnog niza za City stigao je u 90. kad je Amadu Diallu zabio za Unitedovu pobjedu.

Engleski mediji hvalili su Gvardiola kao rijetku svjetlu točku Cityjeve momčadi, pisali da je odigrao najbolju utakmicu u zadnje vrijeme te da je on držao City u igri do samog kraja. Radio je to ključnim presijecanjima i startovima. Manchester Evening News napisao je:

"Zanimljivo je bilo pratiti reakciju igrača Cityja na kraju ove utakmice. Neki od njih nisu mogli brzo izaći s terena, što im se ne može zamjeriti nakon načina na koji su izgubili utakmicu. Drugi su se zadržavali, gotovo nesposobni da se zapravo odvuku. Gvardiol i Erling Haaland bili su posljednji, otišli su u isto vrijeme kad i neki igrači Uniteda, koji su neko vrijeme slavili ispred gostujuće tribine", piše autor i nastavlja:

"Do sada su domaće tribine bile gotovo potpuno puste, osim nekoliko navijača koji se još uvijek bore da shvate što su vidjeli. Nekoliko igrača Cityja pljeskalo je navijačima, a najviše su se zadržali Gvardiol i Haaland koji su otišli pred sve četiri tribine, iako su one bile gotovo prazne. Stručnjaci za govor tijela imali bi posla jer su izgledali potpuno slomljeno onim što se dogodilo."

Haaland je bio, navodi se, slomljen dok je pokušavao shvatiti što se Cityju dogodilo i vjerojatno je dobro što City sada ima slobodan tjedan. Potreban im je odmor kako bi ovo prebrodili i potreban im je prostor da pokušaju podići moral, jer ovo sada jako izgleda kao slomljena momčad.

