Nogometaši Manchester Cityja porazili su na gostovanju Club Brugge sa 5-1 u prvom susretu trećeg kola A skupine Lige prvaka, dok je u dvoboju iz C skupine Sporting u Lisabonu porazio Bešiktaš sa 4-1.

Nakon što je u prošlom kolu izgubio od PSG-a, City se u Belgiji vratio na pobjedničku stazu ostvarivši uvjerljivu pobjedu.

"Građani" su mrežu domaćina prvi put zatresli u 13. minuti, no pogodak je poništen nakon asistencije VAR-a. I u 30. minuti je VAR odlučivao, no ovoga puta gosti su bili zadovoljni odlukom, Cancelo je zabio za 1-0.

Na 2-0 je povisio Mahrez iz kaznenog udarca u 43. minuti, a u 53. minuti je Kyle Walker pogodio za 3-0. Golijadu je nastavio Cole Palmer u 67. minuti postigavši pogodak u svom debiju u Ligi prvaka i to dvije minute nakon što je ušao u igru. U 81. minuti Hans Vanaken je smanjio, a konačnih 5-1 je postavio Mahrez u 84. minuti.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju PSG i RB Leipzig.

Na ljestvici vodi City sa šest bodova, PSG i Brugge imaju po četiri boda, a RB Leipzig je bez bodova.

Luda utakmica u Istanbulu

U skupini C Bešiktaš i Sporting su u Istanbulu odigrali sjajnu utakmicu s pet golova i niz prilika na obje strane, a na koncu su slavili gosti sa 4-1. Bila je to prva Sportingova pobjeda i treći Bešiktašev poraz.

Gosti su opasno zaprijetili već u drugoj minuti, pucao je Paulinho no Ersin Destanoglu je sjajno reagirao. Uzvratio je Bešiktaš u petoj minuti, Rachid Ghezzal je pucao s ruba kaznenog prostora, ali pored gola. U 15. minuti odličnu priliku je imao Pablo Sarabia, no Destanoglu je još jednom odlično reagirao odbivši loptu u korner. No, iz kornera je Sporting poveo.

Vida skrivio penal

Goncalo Inacio je ubacio, a Coates zabio za 1-0. U 24. minuti Bešiktaš je izjednačio, također iz kornera. Pjanić je nabacio, a Larin zabio za 1-1. No radost domaćih navijača kratko je trajala. Tri minute kasnije vidjeli smo reprizu prvog gola, no ovoga puta je iz kornera ubacio Paulinho, a Coates zabio svoj drugi gol.

Gosti su do konca poluvremena zabili još jedan pogodak, s bijele točke je bio siguran Sarabia, a jedanaesterac je skrivio hrvatski reprezentativac Domagoj Vida igravši rukom. U samoj završnici prvog dijela Alex Teixeira je smanjio na 2-3, ali je pogodak poništen nakon asistencije VAR-a.

U nastavku susreta turski sastav je imao nekoliko sjajnih prilika za smanjenje vodstva, no Larin i Michy Batshuayi nisu bili precizni. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Paulinho pogodivši za 4-1 u 89. minuti.

Dvoboj vodećih

Vida je kao kapetan odigrao cijeli susret za Bešiktaš.

U drugom susretu iz ove skupine sastaju se Ajax i Borussia Dortmund koji vode u skupini sa po šest bodova. Sporting ima tri, a Bešiktaš je na nuli.