U posljednjem subotnjem ogledu 6. kola Premier lige nogometaši Aston Ville i Manchester Cityja odigrali su 1-1 u Birminghamu.

Aston Villa je dugo odolijevala te je bez primljenog pogotka izdržala malo više od jednog poluvremena. No, u 50. minuti nemilosrdan je ipak bio Norvežanin Haaland koji je zabio za 1-0 Manchester Cityja. Bio je to, inače, sedmi prvenstveni pogodak Haalanda u posljednje tri utakmice.

Bio je to Haalandu i 10. pogodak u prvih sedam kola Premierlige, čime je postao igrač koji je najbrže u povijesti Premierlige zabio deset golova.

'Građani' se ispromašivali

No, Aston Villa se nije predavala, a Bailey je u 74. minuti lijepo naciljao s desetak metara i izjednačio na 1-1. Do kraja utakmice City je napadao. Stvorio je nekoliko odličnih prilika, a najbolje su propustili Mahrez u 88. te Foden u 91. minuti. No, domaćin je izdržao čime je Manchester City upisao drugi remi na startu sezone, a Aston Villa je osvojila tek četvrti bod te je blizu samog dna ljestvice. City je drugi i ima utakmicu više od Arsenala, ali i bod manje.

U nedjelju igraju Brighton - Leicester te u derbiju kola Manchester United - Arsenal.