Nakon ne odveć dobre igre u prvom poluvremenu, u kojem su propustili tri dobre prilike, gosti iz Manchestera su na odmor ipak otišli uz minimalnu prednost nakon što je Rodri, u nadoknadi, pogodio za 1-0.

U nastavku utakmice sve je odlučila veza Grealisha i Haalanda. Prvi je dva puta vrlo lijepo asistirao, dok je Norvežanin dva puta pogađao za 3-0. Time je Haaland, uvjerljivo najbolji strijelac Premier lige, došao već do 20 prvenstvenih pogodaka ove sezone. Ukupno mu je to 25 gol u svima natjecanjima ove sezone. I to u samo 20 utakmica.

Zanimljivo da od igrača koje je vodio Pep Guardiola ni Lionel Messi nije tako brzo došao do te brojke u tako malo utakmica. Njemu je trebalo 28 utakmica.

Leeds je uspio postići počasni pogodak do kraja susreta, a učinio je to Struijk u 73. minuti.

City se vratio na drugo mjesto te ima pet bodova manje od vodećeg Arsenala. Leeds je ostao na 15. mjestu ljestvice.