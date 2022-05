Manchester City je prvak Engleske! Za titulu su se borili City i Liverpool. City je s Aston Villom odigrao 3:2 gdje su Građani sva tri pogotka zabili unutar samo pet minuta. Liverpool je pak odigrao 3:1 s Wolverhamptonom, ali mu to nije bilo bodovno dovoljno za osvajanje titule. Trebao se dogoditi kiks City, ali Građani to nisu dopustili. Na kraju je City prvak s 93 boda, a Liverpool je drugi s 92 boda. Oba će kluba sljedeće sezone igrati Ligu prvaka. Cityju je ovo osmi naslov prvaka i četvrti u posljednjih pet godina.

Trener Cityja, Pep Guardiola, se nakon sučeva zvižduka rasplakao što možete vidjeti OVDJE.

Počelo je šokantno na Anfieldu, Wolverhampton je golom Pedra Neta poveo već u trećoj minuti. Međutim, Liverpool se brzo pribrao i Sadio Mane je izjednačio u 24. minuti.

City i Livepool bili bodovno izjednačeni

Na Etihadu je City pritiskao, no poveli su gosti. Aston Villa je u 37. minuti izvela sjajnu akciju. Lucas Digne je probio lijevu stranu, ubacio u peterac, a tamo je Cash glavom zabio za 1-0 i muk na Etihadu.

U tom su trenutku City i Liverpool bili bodovno izjednačeni (90-90), no "Građani" su bili prvaci zbog bolje razlike pogodaka. U samoj završnici prvog dijela Villa je mogla i do drugog gola, Ollie Watkins je pobjegao Fernandinhu, no nije najbolje reagirao.

City je bio korak do izjednačenja u 48. minuti, ali je De Bruyne je prebacio vrata. Samo dvije minute kasnije Gabriel Jesus je imao sjajnu priliku, no niti on nije pogodio. S druge strane Liverpool je u 51. minuti zabio za 2-1, no radost je kratko trajala, jer je Mane bio u zaleđu.

Građani gubili, a onda se dogodila golijada

Cityjevi izgledi za obranu naslova mogli su se bitno smanjiti u 54. minuti kada je Watkins ponovo izašao sam ispred Edersona, no nije iskoristio zicer. No, u 69. minuti Philippe Coutinho nije promašio. Bivši napadač Liverpoola sjajno je pogodio za nevjerojatnih 0-2 u Cityjevom dvorištu. "Redsima" je u tim trenucima trebao gol kako bi preuzeli vodstvo na ljestvici.

Tračak nade za City pojavio se u 76. minuti kada je Ilkay Gundogan zabio glavom za 1-2 na ubačaj Raheema Sterlinga. Četiri minute kasnije Rodri je s ruba kaznenog udarca pogodio za 2-2 i City se našao u prilici trećim golom izboriti pobjedu i naslov prvaka bez obzira na ishod utakmice u Liverpoolu. Nije se trebalo previše čekati, u 83. minuti Gundogan je zabio za 3-2 za "ludilo" na Etihadu.

Momčad Pepa Guardiole je do 76. minute gubila 0-2, a potom u svega šest minuta zabila tri gola za čudesan preokret.

Burnley ispao iz Premierlige

U 84. minuti i Liverpool je stigao do prednosti od 2-1 golom Salaha, no to nije bilo dovoljno. "Redsima" je trebala pomoć Ville, koja na koncu nije stigla. U 89. je za 3-1 zabio i Robertson.

Zadnje kolo je razriješilo i pitanje posljednjeg putnika u niži rang natjecanja. Watfordu i Norwichu, koji su već ranije ispali, pridružio se i Burnley.

Leeds i Burnley su imali po 35 bodova, no Burnely je uoči zadnjih 90 minuta sezone imao bolju razliku pogodaka. Međutim, Leeds je u zadnjem kolu na gostovanju pobijedio Brentford sa 2-1, dok je Burnley kod kuće istim rezultatom izgubio od Newcastle Uniteda.

Chelsea okončao sezonu na trećem mjestu

Tottenham je gostujućom pobjedom protiv Norwich Cityja sa čak 5-0 potvrdio četvrto mjesto i plasman u Ligu prvaka. Za londonski sastav su zabili Dejan Kuluševski (17, 64), Harry Kane (32) i Son (70, 75).

Chelsea je u zadnjem kolu kod kuće pobijedio Watford sa 2-1, a Mateo Kovačić nije nastupio zbog ozljede gležnja.

Na koncu je City slavio sa 93 boda, dok je Liverpool drugi s bodom manje. Chelsea na trećem mjestu ima 74, a Tottenham kao četvrti je sakupio 71 bod.

Tijek utakmice

Premierliga, 38. kolo

Manchester City - Aston Villa 3:2

Liverpool - Wolverhampton 3:1

Arsenal - Everton 5:1

Norwich - Tottenham 0:5

90' Gotovo je! City je prvak Engleske s 93 boda, a Livepool je na kraju na drugome mjestu s 92 boda!

89' Pokušava sada Livepool preokrenuti cijelu situaciju. 3:1 je! Robertson je ušao u obećavajuću šansu nakon lijepe asistencije. Zabio je preciznim udarcem uz desnu stativu.

84' Pritisnuo je sada i Livepool... Salah je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme i zakucao je loptu nisko uz lijevu stativu. Sada je 2:1.

81' City je prelomio cijelu utakmicu u samo pet minuta! Kevin De Bruyne je odlično dodao i Gundogan je imao lagan posao, samo je poslao loptu u praznu mrežu. Rezultat je 3:2. Ovakvo je City prvak Engleske!

79' City se uspio vratiti u potpunosti u utakmicu u samo tri minute! Rodri je vidio priliku i iskoristio ju. Pucao je iz prve s ruba šesnaesterca, pogodivši donji lijevi kut. Rezultat je 2:2.

76' City je zabio svoj prvi gol. 2:1 je! Sterling je lijepo centrirao u šesnaesterac, gdje je Gundogan pucao glavom po golu.

75' Son nije oklijevao i raspalio je loptu iz sve snage malo izvan šesnaesterca. Šut je bio precizan i lopta je ušla uz desnu stativu. Tottenham povećava vodstvo na 0:5.

70' Tottenham ne prestaje zabijati. Sada je na semaforu 0:4. Sonje ušao u obećavajuću šansu nakon lijepe asistencije. Zabio je preciznim udarcem uz desnu stativu. Oni tako i dalje odlaze u Ligu prvaka, dok će Arsenal u Europsku ligu.

69' Kakav potop Cityja... Ollie Watkins je glavom dodao loptu, a dočekao ju je Philippe Coutinho i opet glavom poslao u mrežu. Aston Villa vodi 0:2. Iako, s ovakvim raspletom City je i dalje prvak Engleske s obzirom na bolju gol-razliku.

60' Još jednom zabija Arsenal, sada je pak strijelac Gabriel, ali i dalje moraju čekati kiks Tottenhama kako bi došli do četvrtoga mjesta koje vodi u Ligu prvaka. Prema ovome će Arsenal igrati Europsku ligu sljedeće sezone.

56' Arsenal je zabio svoj treći pogodak, ovoga puta je strijelac Cedric, ali je i dalje Arsenal peti na tablici jer Tottenham vodi 0:2.

51' Preokrenuo je sada Liverpool situaciju u potpunosti. Mane je bio strijelac i cijela momčad je krenula odmah slaviti, ali je sudac pokazao na VAR i kako se taj gol ipak mora provjeriti. I tako je, označeno je zaleđe i ipak ništa od pogotka. Liverpool je na 30-ak sekundi bio prvak...

46' Počelo je drugo poluvrijeme u svim ogledima.

45' Gotovo je prvo poluvrijeme. Ako utakmice završe ovakvim rezultatima, Manchester City postat će prvak, a Tottenham ide u Ligu prvaka.

37' Šok za Man. City, Aston villa je povela na Etihadu. Zabio je Cash. Sada su Građani bodovno poravnati s Liverpoolom, ali su i dalje prvi zbog bolje gol-razlike. Ali pitanje je koliko će gugo biti takva situacije jer Liverpool dominira protiv Wolvesa, sijeva sa svih strana na Anfieldu i čini se kao da je pitanje trenutka kada će momčad Jurgena Kloppa povesti.

33' Odmah je zbio i Tottenham. Kane vodi Spurse prema ligi prvaka, teško će se Norwich izvući iz ovog zaostatka.

32' Novi gol Arsenala, Topnici su golom Nieketaha nakon kornera povećali svoju prednost na 2:0.

27' Arsenal je poveo, zabio je Martinelli iz penala, no i dalje je peti jer vodi i Tottenham.

24' Liverpool je izjednačio. Mane je poravnao na 1:1.

16' Manchester City igra mirno i dominira protiv Aston Ville. Strpljivo igrači Pepa Guardiole kontroliraju igru i pokušavaju stvoriti šansu za gol.

16' Tottenham je poveo u Norwichu, zabio je Kuluševski.

4' GOL Wolverhampton je poveo protiv Liverpoola na Anfieldu, zabio je Pedro Neto. Grozan početak utakmice za Redse, Klopp samo vrti glavom u nevjerici.

1' Počele su utakmice.

U nedjelju u isto vrijeme (17 sati) počinju sve utakmice zadnjeg kola ovosezonske Premierlige.

Aktualni prvak Manchester City u posljednjih 90 minuta ulazi kao prvoplasirana momčad i da bi sigurno obranili titulu, morat će na svom terenu svladati Aston Villu. Drugoplasirani Liverpool kolo prije kraja ima samo jedan obod manje od Građana i ne ovisi sam o sebi. Kako bi osvojili titulu, Redsi svojoj utakmici moraju pobijediti Wolverhampton i City mora kiksati protiv Ville.

Velika će se borba voditi i za četvrtu poziciju, koja vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone. Trenutno je četvrti Tottenham koji u zadnjem kolu gostuje kod Norwicha, a petoplasirani Arsenal iščekuje njihov kiks. Kako bi izborili LP, Topnici trebaju u svojoj utakmici svladati Everton, a Spursi protiv Norwicha ne smiju osvojiti niti bod.