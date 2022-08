Nogometaši Manchester Cityja 2-0 (1-0) gostujućom pobjedom protiv West Ham Uniteda započeli su obranu naslova prvaka Engleske.

Oba gola za "građane" postigao je njihov novi vođa navale Erling Haaland, prvoga u 36. minuti iz kaznenog udarca kojega je sam izborio, a drugoga u 65. minuti nakon fantastičnog proigravanja De Bruynea.

Haaland se pred kraj prvog poluvremena sjurio u kazneni prostor domaćih gdje ga je "počistio" vratar Areola pa je sudac Oliver bez razmišljanja pokazao na bijelu točku, a Norvežanin je bio siguran realizator. Sredinom nastavka De Bruyne je okomitom loptom "rasparao" obranu West Hama, a Haaland je manirom rasnog strijelca još jednom svladao Areolu.

Hrvatski veznjak Nikola Vlašić ostao je na klupi West Hama.

Ranije u nedjelju su igrači Brighton and Hove Albiona priredili senzaciju svladavši kao gosti Manchester United na Old Traffordu sa 2-1 (2-0). Gostima je veliku prednost u prvom poluvremenu s dva gola osigurao Pascal Gross, koji je pospremao loptu u mrežu iza De Gee u 30., odnosno 39. minuti. Unatoč velikom pritisku u drugom poluvremenu i ulasku Cristiana Ronalda, United je uspio tek smanjiti na 1-2 i to nakon nespretne reakcije MacAllistera koji je u 68. minuti pogodio vlasitog vratara Sancheza za autogol.