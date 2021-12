Sva tri vodeća kluba Premier lige, Manchester City, Liverpool i Chelsea došli su do pobjeda u 16. kolu pogocima iz kaznenih udaraca pa je razlika i dalje ostala ista.

Na najdramatičniji način su do pobjede stigli aktualni europski prvaci na svom Stamford Bridgeu, gdje su sa 3:2 svladali Leeds United. Gosti su poveli u 28. minuti iz kaznenog udarca, a realizator je bio Raphinha.

Chelsea je izjednačio u 42. minuti pogotkom Masona Mounta. U 58. minuti je Jorginho bio precizan s bijele točke i donio prednost "plavima". Chelsea je vodio sve do 83. minute, kad je 19-godišnji Joe Gelhardt postigao svoj prvi pogodak u Premier ligi, tek što je ušao u igru, i tako izjednačio na 2:2. U drugoj minuti sučevog dodatka pobjedu domaćoj momčadi donio je Jorginho novim pogotkom iz kaznenog udarca.

Za Chelsea nije igrao hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić koji je zbog pozitivnog testa na koronavirus morao propustiti ovaj dvoboj.

Gerrard se vratio na Anfield

Liverpool je na Anfieldu samo jednom zatresao mrežu Aston Ville, ali i to je bilo dovoljno da "pokvari" povratak Stevena Gerrarda na mjesto na kojem je stekao status igračke legende. Mo Salah je u 67. minuti realizirao kazneni udarac i tako je Liverpool došao do pobjede na identičan način na koji je to par sati prije učinio vodeći Manchester City protiv Wolverhemptona.

Momčad Pepa Guardiole bila je potpuno dominantna, a od kraja prvog poluvremena igrala je i s igračem više, nakon što je dva žuta kartona u jednoj minuti zaradio Raul Jimenez.

Aktualni prvaci Engleske brojčanu prednost su iskoristili u 66. minuti, kad je Raheem Sterling realizirao kazneni udarac.

Arsenal najuvjerljiviji

Arsenal je prekinuo niz od dva poraza uvjerljivom 3:0 pobjedom na svom Emiratesu nad Southamptonom. 'Topnici' su poveli u 21. minuti pogotkom Francuza Alexandrea Lacazettea. Samo šest minuta poslije je Norvežanin Martin Odegaard je udarcem glavom udvostručio prednost domaće momčadi, a konačnih 3:0 postavio je Brazilac Gabriel u 62. minuti.

Manchester City je sa 38 bodova i dalje na vrhu ljestvice. Liverpool je drugi sa 37, a Chelsea treći sa 36 bodova. Već četvrti West Ham ima 27 bodova, ali i utakmicu manje od vodećeg trojca. Arsenal je privremeno skočio na peto mjesto sa 26 bodova.