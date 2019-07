MANCHESTER ĆE LAKO PREBOLJETI POGBU: Srpski dvojac prvi je na listi pojačanja za sljedeću sezonu

Dovođenjem desnog beka Wan-Bissake nisu spektakularno ojačali svoju momčad

Kako bi se prmaknuli vrhu gdje im je mjesto, bar ako u obzir uzmemo njihov financijske mogućnosti, Manchester United ovog se ljeta još uvijek stigne pojačati.

Dovođenjem desnog beka Wan-Bissake nisu spektakularno ojačali svoju momčad, no moglo bi se to dogoditi dovedu li svojicu srpskih nogometaša na koje su bacili oko.

Kako piše engleski Sky Sports, u fokusu Crvenih Vragova zvijezda je Lazija Sergej Milinković-Savić. Stasiti 24-godišnji veznjak bio je i u prošlom prijelaznom roku velika želja Uniteda, ali njegova je cijena bila jednostavno van pameti.

Devet znamenki

No ove godine nije ništa manja predsjednik Lazija Claudio Lotto navodno za njega traži oko 100 milijuna eura, no Manchester je poslao ponudu od 80 milijuna. Srbin je prošlog ljeta bio “vruća roba” na tržištu jer je iza sebe imao sjajnu sezonu s 14 postignutih pogodaka. Ove je sezone uspio zabiti samo upola toliko uz tri asistencije. Glavni razlog interesa za Milinkovića-Savića je Pogbina izjava da želi ovog ljeta napustiti Old Trafford.

Drugi srpski nogometaš za kojeg je zapeo veliki klub jest stoper Fiorentine Nikola Milenković zvani Bleki. Njega je htio dovesti i Jose Mourinho prije nego što je dobio otkaz na Old Traffordu, a o njegovoj vrijednosti dovoljno govori činjenica da je firentinski klub za njega odbio ponudu od 36 milijuna eura koja je stigla prošlog ljeta.