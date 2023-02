Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić iz Međugorja vodi 'rat' sa strujom Krešimira Antolića za prevlast u Dinamu.

Bivši gazda Dinama zanimljiv je i medijima iz Srbije pa je za Mozzart Sport progovorio o suđenju koje se vodi protiv njega u Hrvatsku pa im je tako otkrio za što ga točno terete.

"Oni tvrde da su provizije koje su naplaćene u slučaju prodaje Modrića, Ćorluke i Eduarda fiktivan posao. I da je iz Dinama neopravdano iznesen novac", započeo je Mamić.

Pričao o svemu i svačemu

Potom se osvrnuo i na ime Dinamo, koje je ukinuo Franjo Tuđman.

"Tuđman je ukinuo ime Dinamo, a imao je pravo na to! Nama je Dinamo nametnuto ime od komunističkih vlasti koje su ukinule tadašnji Građanski. To što su moja generacija i navijači živjeli s imenom Dinamo, to je ipak falsifikat. Ali nam je to sraslo, mi znamo samo za Dinamo i njegove pjesme. I onda se deci j..e što su komunisti promijenili ime. A vraćala su se imena ulica, trgova, oduzeta imovina… I potpuno je prirodno da se Dinamu vrati ime Građanski", veli Mamić.

Potom je pričao i o srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću.

"Konkretno u slučaju Zvezde sam dobro prognozirao što se treba napraviti i što su kasnije Vučić, Terzić i Džajić napravili. Znate kakve je Zvezda imala dugove i da je to bila bezizlazna situacija. Dolaskom Vučića, ove uprave, Gasproma i ostalih se omogućilo da se ta uprava razmaše. Danas Srbija može imati dva kluba u Ligi prvaka. Što se tiče reprezentacije, Srbi nemaju lošije igrače od Hrvata" uvjeren je.

"Pa dobro, nismo mi baš prijatelji. Sreli smo se u Mostaru gdje mi se obradovao kao bratu i gdje mi je kao ultras Delija čestitao na svim uspjesima Dinama. I zvao me da dođem u ’našu Zvezdu’. Meni je to bio kompliment. Drugi kontakt je bio kada me je tražio na telefon u Međugorju i rekao mi da je u restoranu u Beogradu i da će se potruditi da me ugosti u tom restoranu, a da će mi moji i njegovi prijatelji objasniti kako će doći do tog susreta. Tako da imam njegov otvoreni poziv da budem njegov gost u Beogradu.", zaključio je.