VLADA KREĆE U IZGRADNJU STADIONA / Maksimirsko ruglo kultno je zdanje, gradilište i teatar snova u jednom; Nogometna rupa, ali i slavno mjesto

Glasnogovornik Vlade RH Marko Milić u ponedjeljak je navečer u HRT-ovoj emisiji Otvoreno otkrio: "Ono što su iščekivale mnoge generacije navijača i sportaša uskoro bi trebala postati realnost. Idemo u izgradnju stadiona u Zagrebu! Sudjelovat će država i financijski, uz druge dionike. Ali, idemo i u obnovu i rekonstrukciju sportskih građevina diljem Hrvatske", rekao je Marko Milić i naglasio kako će država dati i financijski okvir za izgradnju. 'Bomba' je, tako, došla iz Zagreba. Ovo izgleda kao čvrsta odluka, nekako prečvrsta samo tako odjednom samo. Ili ovo nije došlo odjednom. Kako bilo, odlično zvuči da bi se moglo krenuti u izgradnju normalnog stadiona. "Dinamo igra godinama u najelitnijem europskom natjecanju, ali svakako ćemo se pobrinuti i za Split i treba čestitati HNS-u i Marijanu Kustiću što su vratili reprezentaciju u Split. Očekivanja su od države uvijek velika, mi imamo razloga biti ponosni na uspjeh hrvatske reprezentacije, ali država ima i limite do kuda može ići pa očekujemo i financijsku pomoć HNS-a, Dinama i lokalne zajednice", izjavio je predstavnik Vlade RH. Član uprave GNK Dinamo Krešimir Antolić rekao je kako su to sjajne vijesti. "Prvi smo stavili u javnost preko predsjednika Barišića još prije nekoliko godina želju i potrebu da se u Maksimiru izgradi novi stadion. Dinamo cijelo vrijeme radi na tome da napravimo uvjete da taj stadion i zaživi. Tako smo napravili i materijal koji je napravljen za natječaj koji je preduvjet za urbanistički i arhitektonski natječaj za novi stadion na Maksimiru. Napravljena je i studija isplativosti i to je Dinamo radio samostalno", kazao je Antolić. Konkretnije o stadionu u Maksimiru govorio je arhitekt Otto Barić jr: "Stajao bi 60-70 milijuna eura, zajedno s rušenjem postojećeg. Imao bi 30.000 do 35.000 mjesta, od čega 1500 VIP, i zadovoljavao bi sve Uefine kriterije. Ako će se i gdje graditi stadion, to može biti jedino u Maksimiru, koji je prometno povezan. Ima ljudi koji žele odmah financirati taj projekt, zajedno s Dinamom. Antolić je otkrio još detalja: "Bio bi ondje trgovački centar, uredski prostori i hotel s 4 zvjezdice sa 100 soba, to su elementi povrata investicije. Za pravo građenja Dinamova je molba na 50 godina (koncesije, nap. a.). No, dakako, investitor ne želi razgovarati dok nije sve imovinsko-pravno čisto." Kako bilo, stadion Maksimir, to nogometno ruglo, ipak je povijesno mjesto. Mnoštvo nogometnih događaja zapisano je na tom zdanju. Dinamova povijest kromiralila je Maksimirom, u tim ponosnim ZG zidinama upisana je povijest, priče za pamćenje. Pogledajte galeriju stadiona od 2003. pa do 2022.