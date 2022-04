Nakon što je Manchester United iznenađujuće izgubio na gostovanju kod Evertona, prva zvijezda "Crvenih vragova" Cristiano Ronaldo našao se svojom krivicom u središtu skandala.

Nakon utakmice dok je išao prema svlačionici Ronaldo je, naime, istrgnuo mobitel iz ruke jednom Evertonovom navijaču, koji ga je pokušao snimiti i nešto mu je dobacivao, te mu ga je bacio na pod, što možete pogledati ovdje.

Potez ih šokirao

Ispostavilo se kako je riječ o dječaku s autizmom, što je otkrila njegova majka, i da je na utakmicu došao upravo kako bi vidio Ronalda i njegove suigrače.

"Na kraju susreta su igrači Uniteda krenuli prema svlačionici. Mi smo imali karte za mjesta uz tunel pa je moj sin odlučio snimiti igrače. Snimao ih je sve redom, a onda je došao Ronaldo koji je spustio štucnu te se vidjela krv na njegovim nogama. Moj sin Jacob je spustio mobitel kako bi to snimio, ništa nije govorio, a onda mu je Ronaldo izbio mobitel iz ruke i otišao", ispričala je majka stradalog dječaka za Liverpool Echo.

"Po modrici na ruci se vidi da je bilo kontakta. Ne mogu vjerovati da pričam o ovome uopće. Plakala sam, bila sam potresena. Jacob je bio šokiran, on je autističan i ima dispraksiju pa nije probavio što se dogodilo dok nismo došli kući. Potresen je. Ovo mu je bila prva utakmica i sad više ne želi ići tamo", otkrila je.

Odbili Ronalda

Ronaldo se kasnije taj dan i javno ispričao te ponudio dječaku da dođe na Old Trafford:

"U ovako teškim trenucima nije se lako nositi s emocijama. Međutim, uvijek moramo biti strpljivi i primjer mladima koji vole ovu lijepu igru. Želio bih se ispričati zbog mog ispada, i ako je moguće, želio bih pozvati ovog navijača da dođe gledati utakmicu na Old Traffordu kao znak fair-playa i sportskog duha", napisao je Cristiano na Instagramu.

Međutim, majka i dječak njegov poziv nisu prihvatili.

"Pitala sam ga: 'Želiš li ići? Ronaldo je rekao da možemo doći na Old Trafford?', a on mi je odgovorio: 'Ne, mama, ne želim ga nikad više vidjeti'.

"To je uznemirujuće jer je Ronaldo bio jedan od razloga zbog kojih je želio ići na utakmice Uniteda", otkrila je dječakova majka Sarah za Telegraph.

Sve je završilo na policiji

Kasnije je njegova majka još burnije reagirala i sve je prijavila policiji.

"United se ponio katastrofalno. Zapravo su samo još i pogoršali ionako osjetljivu situaciju, da budem iskrena", kauzala je majka i komentirala poziv Uniteda na Old Trafford na druženje.

"Ovako ja to vidim: da ga je netko napao na ulici, a zatim mu ponudio da odu zajedno na večeru, naravno da ne bismo prihvatili. Zašto bismo prihvatili ovu ponudu? Samo zato što je to Cristiano Ronaldo? To izgleda kao da smo mi njemu nešto dužni, odbijam to", kazala je i naglasila...

"Ljubazno odbijamo ponudu Uniteda jer Jake ne želi ići onamo i gledati Cristiana. Bio je tu prilično jasan. To nisu moje riječi, njegove su. O tome se na kraju krajeva i radi. Sve što želim reći jest da situaciju prepuštam u ruke policije", zaključila je.

Slučaj je završio i na policiji, a oni su poručili sljedeće.

"U vezi s incidentom na Goodison Parku u nedjelju 9. travnja, radimo s klubom Evertonom na razrješenju situacije. Također, u kontaktu smo s dječakovom obitelji. Istraga je u tijeku i trenutno još prikupljamo sve potrebne informacije":