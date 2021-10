Premda su cijelo ljeto naganjali Kyliana Mbappea, on na kraju nije potpisao za Real Madrid, ali zato je potpisala tinejdžerska senzacija, mladi Francuz Eduardo Camavinga.

Francuz je stigao u posljednjim trenucima prijelaznog roka i bio je svojevrsna utjeha navijačima Reala koji su očekivali Mbappea, a Real ga je doveo iz Rennesa za 30 milijuna eura i mladić je predstavljen kao nasljednik Luke Modrića.

Mladi Camavinga brzo se prilagodio i odigrao je nekoliko dobrih utakmica, ali onda se nešto drastično promijenilo i Real s njime sada ima problem. Trener Carlo Ancelotti rekao je kako je Camavinga unio svježinu i mladost u momčad, te da se uvijek šali i smije, te da ne osjeća nikakav pritisak. No, s Camavingom postoji i problem, a to su primijetili i novinari madridskog AS-a.

Ne može se kontrolirati

AS u tekstu s naslovom "Camavinga se ne može kontrolirati" tvrdi da mladi Francuz ne donosi samo svježinu i mladost, već i neobuzdanost i nemogućnost kontroliranja. Real je u prošlom kolu kiksao protiv Osasune kod kuće i to je bila već druga utakmica u kojoj je Camavinga zamijenjen na poluvremenu. Camavinga je igrao vrlo loše, ali je ujedno bio i pregrub i zaradio je nepotreban žuti karton. Slično je bilo i u utakmici sa Espanolyom te kada je opet zaradio nepotreban karton, a tada je isto igrao podosta nedisciplinirano.

"Zato je Camavinga igranje od početka protiv Osasune shvatio kao priliku da zamijeni nezamjenjive, ali završilo je tako da se u prvom poluvremenu istaknuo tek grubošću i oštrim startovima. Očito je pretjeranu grubost pokupio u francuskoj ligi, kojoj je to jedan od zaštitnih znakova. Naravno, zbog toga je dobio ono što je već u Realu postalo njegov zaštitni znak - žuti karton. Camavingi je to već četvrti u samo šest prvenstvenih nastupa za Real, od čega je tek tri imao kao prvotimac. Morat će se riješiti ove navike", piše AS.

Camavinga je, inače, drugi najčešće kažnjavani igrač u ligi pet, a karton dobiva svakih 60 minuta u prosjeku.