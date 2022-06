Nogometaši Mađarske slavili su u 1. kolu Lige nacija u Budimpešti protiv Engleske s 1-0 pa su tako na početku ovog natjecanja izgubile sve četiri prvoplasirane ekipe sa Svjetskog prvenstva. U petak su poraženi Hrvatska, Francuska i Belgija.

Gol iz penala u 64. minuti Dominika Szoboszlaija donio je Mađarskoj pobjedu (1-0), njihovu prvu nad Engleskom nakon čak 60 godina.

No, nakon utakmice puno se priča o ponašanju navijača na tribinama stadiona u Budimpešti.

Samo djeca na tribinama

Mađarska je, naime, već zbog rasističkog ponašanja navijača dobila kaznu od pet utakmica bez publike. No, to nije vrijedilo za djecu do 14 godina pa je na stadion stiglo 36 tisuća djece, no to nije spriječilo incidente.

Prije početka utakmice, kada su Englezi po običaju kleknuli, čuli su se glasni zvižduci i negodovanje s tribina.

"Zašto mi to radimo? Da educiramo ljude diljem svijeta. Ne shvaćam zašto nam ljudi zvižde zbog toga i mislim da mladi ne znaju zašto to čine. Smatram da na njih utječu stariji", izjavio je engleski izbornik Gareth Southgate i zaključio:

"UEFA-ina odluka ovisi o drugima, mi smo svoj stav pokazali. Svi znaju za što se zalažemo i u što vjerujemo."