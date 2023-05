Luton je posljednji put u najvišem rangu engleskog nogometa igrao u sezoni 1991/92., posljednjoj prije no što je on preimenovan u Premier ligu, pa će mu sljedeća sezona biti prva premijerligaška. Stadion koji će dočekivati najveće engleske klubove posljednjih je tjedana glavna tema, navijači se čude kako je moguće da će tu zaigrati nogometne zvijezde vrijedne desetine milijuna eura.

Kenilworth Road kapaciteta je 10,356 mjesta i bit će stadion s najmanjim kapacitetom u Premier ligi, osim ako u nadolazećem obnavljanju ne podignu kapacitet i time prestignu Bournemouthov Vitality stadion od 11,379 mjesta. Ipak, Vitality je puno moderniji stadion i nije plijenio pozornost kao Kenilworth Road.

Romantika u londonskom predgrađu

Ulaz na stadion direktno je iz ulice gdje su kuće zaredane jedna za drugom, iz gostujućeg sektora gleda se u dvorište ljudi koji tamo žive, zaista jedan atipičan prizor za Premier ligu. ''That's what you call a proper football ground'', rekli bi Englezi. Iako većini romantičan i simpatičan, postoje i oni koji su izgubili svaki razum i osjećaj za ono što je pravi smisao nogometa, pa se žale i bune zbog toga što će Luton s takvim stadionom igrati u najvišem razredu engleskog nogometa.

Ipak, to neće biti tako. Kriteriji za igranje na vlastitom stadionu postoje, a u Lutonu će to morati ispoštovati do početka sezone, koje je predviđeno za sredinu kolovoza. U planu je navodno jednu tribinu skroz srušiti i sagraditi novu, a novi sadržaji trebali bi uključivati prostorije TV prijenose, medijski centar, studio za analize, nove sanitarne čvorove i kantinu. Također, u planu je i promjeniti sve sjedalice i povećati kapacitet koliko će to biti moguće.

Morat će i postaviti nova mjesta na kojima će se moći nalaziti kamere za TV prijenose, ali i novi reflektori, kako bi sve odgovaralo pravilima Premier lige.

Procjenjuje se da bi ih svi radovi trebali koštati oko 10 miijuna dolara, ali obzirom na promociju i zaradu oko 210 milijuna dolara, iznos za obnovu neće im predstavljati nikakav problem. Ako su klub sa samog dna, iz kaljuže nižih liga dospjeli do Premier lige, za njih više ništa nije neostvarivo.

