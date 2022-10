Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić dao je intervju na panelu Sportfesta u Poreču.

"Ako sam išta napravio u ove dvije godine, mislim da je dobro što smo postavili da svatko radi svoj posao. Nadzorni odbor nadzire, predsjednik vodi, sportski direktor vodi sportsku politiku, a trener se drži terena i svlačionice. U tom kontekstu, ne mogu reći da je to uvijek tako bilo", rekao je Jakobušić za Sportklub.

'Odbili smo ponudu za Mlakara'

Spomenuo je bivšeg trenera Hajduka Paola Tramezzanija, koji je u splitskom klubu bio u prvoj polovini prošle godine.

"Mi smo ga doveli 17. siječnja, a 8. veljače znao sam da on neće ostati, ali smo čekali do kraja", rekao je Jakobušić i otkrio da Tramezzani to nije znao do posljednjeg ili pretposljednjeg dana.

"Kad nemaš znanja i iskustva kao ja, onda odluke donosiš po osjećaju. Zato smo čekali dva kola dulje da smijenimo Jensa. Doveli smo Valdasa s ciljem da Hajduk bude konkurentan. I to se dogodilo. Mi nismo prvenstvo osvojili samo iz jednog razloga, a to je zato što nismo bili spremni za to. Nije logično da u prvoj godini sve osvojiš. Prepali smo se. U tom trenu 94 posto svih zaposlenika nije ništa osvojilo i teško je mijenjati sustav jer oni ne znaju što se treba žrtvovati za osvojiti nešto", izjavio je Jakobušić.

Otkrio je i da su odbili velikodušnu ponudu za Mlakara.

“S Valdasom smo dosegli što smo htjeli. Jesam li zadovoljan? Nisam, falilo nam je to prvenstvo. Negdje 13.2. smo dobili veliku ponudu za Jana Mlakara, a znao sam da dolazi Nikola Kalinić i nismo prihvatili prodaju. Rekao sam tada da ne želim da ljudi misle da nemamo novaca, da se rješavamo igrača. Kad ideš za naslov, ne radiš poteze koji oslabljuju momčad…”

'Mogli smo uzeti dva naslova u samo 42 dana, pa to Hajduk nije napravio godinama'

A onda je prvi put progovorio i o otkazu Dambrauskasu.

“Sada ćete kazati kako sam lud, ali za mene je utakmica sezone bila Superkup s Dinamom. Mi smo mogli uzeti dva naslova u samo 42 dana, pa to Hajduk nije napravio godinama. Za mene je to bila najvažnija utakmica, 42 dana sam mislio samo o tome, svaku noć sam spavao s tom mišlju, prvo bih ujutro kazao Superkup, a onda bih se probudio. Onda se dogodilo da smo izgubili Superkup. Sad mi je žao što Valdasa tada nismo smijenili”, istaknuo je Jakobušić pa dodao:

“Tri su stvari ključne za Hajduk: pobjede, dobra igra i razvoj mladih igrača. Kad ti trener kaže da on nije taj za razvijanje mladih, onda je jasno sve.”

'Mi znamo da je Livaja za nas luksuz. Veća je šansa bila da Livaja ode'

Rekao je Jakobušić i kako Marko Livaja nije veći posao od kluba.

“Mi znamo da je Livaja za nas luksuz. Veća je šansa bila da Livaja ode, nego da ostane ovdje pet godina. Svjesni smo što on znači za klub, on ne može izaći iz kuće u miru i to nije lako. Ali nitko, baš nitko, nije veći od Hajduka.”

