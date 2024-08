Luka impresionirao Španjolce, najavili veliku promjenu ove sezone: 'Čista ljubav'

Pobjedom Real Madrida u europskom Superkupu protiv Atalante, hrvatski nogometni majstor Luka Modrić osvojio je 27. trofej u dresu Los Blancosa, postavši najtrofejniji igrač u 122 godina dugoj povijesti Kraljevskog kluba. Modrić je do sada dijelio tron sa Nacho Fernandezom, međutim 34-godišnji Španjolac je napustio Real preselivši u redove saudijskog Al Qadsiaha, pa je Modrić postao jedini igrač sa 27 trofeja u povijesti kluba.

U pobjedi nad Atalantom u Superkupu Modrić je utakmicu počeo na klupi, a u igru je ušao u 75. minuti zamjenivši Rodryga.

Tih 15 minuta odigrao je bez greške i nakon susreta španjolski mediji sipali su hvalospjeve na njegov račun.

"Ušao je u 75. i organizirao vezni red. To je ljubav i nemojte to nikako drugačije zvati. To je ono što Realovi navijači osjećaju za Luku Modrića. Uzbudljivo je bilo vidjeti ovacije koje je dobio pri ulasku na teren. Čista ljubav. Poput one između Reala i finala", piše Marca, a AS ističe:

"Učvrstio je Realovu igru i pokazao da će u ovoj sezoni dobiti dosta minuta jer momčadi je u prvom poluvremenu nedostajao tip igrača kakav je on. Imao je zadovoljstvo podići prvi trofej kao kapetan tima. Sad je na 27 osvojenih trofeja, najviše u povijesti Madrida."

