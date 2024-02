Veliki talent Red Bullove nogometne akademije, Oliver Lukić, dobio je FIFA-inu dozvolu za zamijeni Austriju s Hrvatskom, pa će pridružiti našoj mladoj vrsti koju vodi Siniša Oreščanin.

Kako doznaju SN, U HNS-u je obitelj Lukić dočekao predsjednik Marjan Kustić, sve je dogovorio s ocem Valentinom, koji posjeduje hrvatsko državljanstvo, pa nije bilo većih problema oko transfera između reprezentacija.

Lukić je za mlađe uzraste Austrije igrao protiv Hrvatske u Čakovcu, dva puta asistirao, a dobio je i komplimente od suigrača:

'Obožava Hrvatsku i dinamovac je'

"Noa Skoko me tada pitao zašto ne igram za Hrvatsku, kazao sam da me nitko nije zvao. Razgovarao sam s još dvojicom igrača Hajduka, a jedan je hrvatski nogometaš na engleskom jeziku kazao: 'You are the best player'. Nasmijao sam mu se i rekao da možemo popričati na hrvatskom jeziku."

Nisu to jedine pohvale koje je dobio:

"On je najbolji igrač kojeg sam u posljednjih 20 godina vidio u Austriji. Bolji je od Sučića, ali mora se dokazati i to potvrditi. Ima nešto što dugo nisam vidio. On je kao zagrebački mangup s asfalta. Kombinacija je Bobana i Prosinečkog. Od Zvone ima kuražnost i bezobraštinu, a od Robija mekoću. I Zvone se brine o malome… Obožava Hrvatsku i dinamovac je", rekao je za SN Nikica Pavlek, njegov nogometni otac.

