Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Sučić bio je strijelac u pobjedi Red Bull Salzburga protiv Wolfsbergera od 2-0.

U pitanju je bila utakmica 20. kola austrijske Bundeslige, ali i derbi susret jer su međusobno igrale dvije vodeće momčadi prvenstva.

Rezultat 0-0 bio je aktivan sve do 93. minute kada je Sučić pronašao put do suparničke mreže udarcem s deset metara. Bio je to njegov premijerni ligaški gol za RB Salzburg ove sezone. Samo dvije minute kasnije opet se zatresla mreža gostiju, a konačnih 2-0 je postavio Aaronson.

Sjajna sezona ponajboljeg mladog Hrvata

Sučić je u igru ušao u 75. minuti, dok je cijelu utakmicu s klupe za pričuve domaće momčadi odgledao Roko Šimić. Čitav susret za goste je, pak, odradio Dario Vizinger.

Vodeći RB Salzburg ima 51 bod, odnosno, čak 17 više od Wolfsbergera. Treći Sturm, koji je odigrao ove nedjelje 2-2 s bečkim Rapidom, ima bod manje od Wolfsbergera.