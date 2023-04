Neki ga hvale, neki ga, pak, kude ali svi se slažu u jednom - Luka Modrić jedinstven je igrač.

Jutros smo donijeli tekst o kritikama upućenim našem najboljem nogometašu od strane najtiražnijeg sportskog španjolskog dnevnog lista Marce, ali isto tako neki novinari u istoj redakciji se ne slažu sa pisanjima svog kolege.

Stoga, možemo reći kako su u redakciji Marce, kako u njoj vladaju podijeljena mišljenja oko nastupa kapetana Vatrenih sinoć u Londonu u dresu Reala, u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka protiv Chelseaja. I ide se iz krajnosti u krajnost...

Luka je od početka do kraja odigrao 42. utakmicu sezone, a Marca mu je za pokazano na Stamford Bridgeu dala visoku osmicu uz obrazloženje:

"Novi ugovor u Realu? Pa, zašto je to uopće i pitanje više. Išao je od manjeg prema višem - rastao je Modrić kako je utakmica odmicala svom kraju. Kada je on počeo utjecati na utakmicu, Real je postao opasan. Fizički je ne samo izdržao kompletan duel visokog napona nego je uz Kroosa i Valverdea nametnuo Realovu superiornost u njemu. Bio je ono što je uvijek: Realovo životno osiguranje. On i je baš to. Kada je Real poveo, do kraja smo gledali demonstraciju Modrićeve kvalitete kojom je kontrolirao meč."